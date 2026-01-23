TikTok'ta Yeni Dönem Başladı, Artık Hiçbir Şey Eskisi Gibi Olmayacak

TikTok ve ABD arasındaki kriz resmen sona erdi. Çin adına casusluk yapmak, kamuoyunun görüşünü etkilemek için algoritmayı kullanmak ve kullanıcı verilerini satmakla suçlanan ve defalarca ABD'de yasaklanma tehlikesiyle karşı karşıya kalan TikTok artık ABD'li şirketlerin kontrolünde.

TikTok'ta Yeni Dönem: Kontrol ABD'li Yatırımcılara Geçiyor

Dünyanın en büyük sosyal medya platformlarından biri olan TikTok, uzun süredir ABd hükümetinin gündeminde. Hatırlayacağınız platform TikTok ilk olarak Donald Trump'ın lk başkanlık döneminde "ulusal güvenlik tehdidi" ilan edilmiş ve siyasetin bir numaralı hedefi haline gelmişti.

Bu durum Joe Biden döneminde de devam etti. Hatta Biden hükümetinin son hamlelerinden biri TikTok'u ABD'de yasaklamak oldu. Sürecin nihai çözümü ise Ocak 2025’te geldi. İkinci kez başkanlık koltuğuna oturan Donald Trump’ın inisiyatifiyle yeni bir yol haritası çizildi.

Trump yönetimi, uygulamanın tamamen yasaklanması yerine, ABD ekonomisine katkısının korunması gerektiğini savundu. Bu doğrultuda, TikTok’un ABD operasyonlarının güvenilir kabul edilen Amerikan yatırımcılardan oluşan bir konsorsiyuma satılması karşılığında platformun yayın hayatına devam etmesine karar verildi.

Şimdi ise bu süreç sonund tamamlandı. TikTok'un ABD operasyonları artık yüzde 80.1 oranında ABD'li bir konsorsiyum olan "TikTok USDS Joint Venture LLC" tarafından kontrol edilecek. Konsorsiyumu oluşturan şrirketler arasında Oracle CEO'su Larry Ellison’ın kurduğu Silver Lake, Abu Dabi merkezli MGX ve daha pek çok şirket var.

TikTok'un asıl sahibi ByteDance ise sadece 19.9'luk hisseye sahip olacak. ByteDance hala yönetim kurulunun bir parçası olmaya devam edecek. Ancak çoğunluk hisseye sahip olmadığı için kritik kararlarda tek başına söz hakkı olmayacak. Konsorsiyumun TikTok'a bunun için ne kadar ödediği açıklanmadı.

İddialar 14 milyar dolar ödendiği yönünde. Eğer bu doğruysa ABD operasyonları değerinin çok altına satıldı. TikTok'un ABD'deki CEO'su olarak ise uzun süredir şirkette görev yapan Adam Presser atandı. Bununla beraber TikTok'un arka planında ciddi değişiklikler de yapılacak. ABD algoritması değiştirilecek ve ABD'nin ulusal güvenliği önceliklendirilecek.

Veri koruma, algoritma güvenliği ve içerik moderasyonu konularında eskiye göre daha farklı politikalar izlenecek. Bu doğrultuda Türkiye'de kullandığınız TikTok ile ABD'li bir kullanıcının TikTok'u görünüşte aynı olsa bile arka planda farklı olacak. Elbette ki bu durum sansür endişelerini de beraberinde getiriyor. Ancak henüz bu konuda bir hamle atılmadığından endişelerin haklı olup olmadığını söylemenin imkanı yok.