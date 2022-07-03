TikTok Akımı Can Aldı: Platform Davalık Oldu

TikTok, açıldığı günden beri birbirinden farklı meydan okumalara şahit oldu. Platformda sırf birkaç tane daha fazla takipçi elde etmek uğruna tehlike arz eden eylemler gerçekleştiren kullanıcılar bulunuyor. TikTok'un yaşanan bu elim kazaları engellemeye çalışmak yerine sağlık sorunlarına yol açabilecek meydan okumaları algoritmaları sayesinde teşvik etmesi, devletler ve ebeveynler tarafından büyük tepki çekiyor.

Son günlerde TikTok'ta popüler olan boğma oyunu, iki küçük çocuğun hayatını kaybetmesiyle gündemi karıştırdı. Bu akıma göre kullanıcılar bayılmadan ne kadar nefessiz kalabileceğini birbirleriyle yarıştırarak takipçi toplamaya çalışıyor.

TikTok'taki boğma oyununu oynayan 8 yaşındaki Erika Walton, yatak odasında boynuna ip asılmış şekilde ölü olarak bulundu. Akımdan etkilenen diğer bir kız çocuğu Arriani ise bodrum katında boynuna köpek tasması takılı bir biçimde can verdi. Çoğunlukla çocukları etkileyen akımdan sağ çıkmayı başaran ve hala komada bulunan Archie Battersbee için ise doktorlar ümitsiz. Annesi oğlunun hala yaşayabileceğine inanıyor.

TikTok: "Bizim Suçumuz Yok"

Öte yandan ölümlere neden olmakla suçlanan TikTok, yaşanan acı hadiselerle bir ilgilerinin olmadığını belirtti. Algoritmalarını bu ve benzeri akımları engellemek amacıyla düzenli olarak değiştirdiklerini söyleyen şirket, hayatını kaybedenlerin ailelerine baş sağlığı diledi.

Archie Battersbee'nin annesi Hollie Dance, beyin ölümü gerçekleşen oğlunun fişinin çekilmesini reddediyor.

Amerika'da onlarca çocuğun hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan akımın videolarına platform üzerinden hala ulaşılabiliyor. Gerekli önlemleri almadığı iddiasıyla hayatını kaybedenlerin aileleri ve bazı sivil haklar savunucuları TikTok'a dava açtı.