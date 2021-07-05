Yapay Zeka Destekli TikTok Algoritmaları Satışa Çıkarıldı!

TikTok algoritmaları, sosyal medya uygulamasının sahibi olan ByteDance tarafından satışa çıkarıldı. Sosyal medya platformunun yapay zeka destekli öneri algoritması da dahil olmak üzere TikTok'un kullanıcı deneyimini üst seviyeye taşıyan bir dizi algoritma artık herkesin satın alabileceği algoritmalara dönüştü.

Satışa Çıkarılan TikTok Algoritmaları Nelerden Oluşuyor?

Financial Times'ın paylaştığı bilgilere göre TikTok'un yapay zeka tabanlı algoritmaları artık başka şirketler tarafından satın alınıp kullanılabiliyor. Sosyal medya uygulamasının sahibi olan ByteDance, TikTok'un kullandığı algoritmaları satmak için BytePlus isimli özel bir bölüm oluşturdu. Bu bölümde yer alan algoritmalardan bazıları şunlardan oluşuyor:

BytePlus Recommend: Bu algoritma, müşterilerinin tam olarak görmek istediği ürün ve benzerlerini görmesini sağlayacak bir algoritma olarak tanımlanıyor. TikTok'ta kullanıcılar kendi ilgi alanına göre nasıl içerikler buluyorsa söz konusu algoritmayı satın alan şirketler de kullanıcılarının ilgi alanlarına göre ürün gösterebilir. Başka bir ifadeyle anlatmak gerekirse bu algoritmayı satın alanlar aslında TikTok öneri algoritmasını satın almış olacak.

Bu algoritma, müşterilerinin tam olarak görmek istediği ürün ve benzerlerini görmesini sağlayacak bir algoritma olarak tanımlanıyor. TikTok'ta kullanıcılar kendi ilgi alanına göre nasıl içerikler buluyorsa söz konusu algoritmayı satın alan şirketler de kullanıcılarının ilgi alanlarına göre ürün gösterebilir. Başka bir ifadeyle anlatmak gerekirse bu algoritmayı satın alanlar aslında TikTok öneri algoritmasını satın almış olacak. BytePlus Translate: BytePlus Translate kısaca uygulamalara ya da web sitelerine yerleştirilebilecek hızlı, güvenilir bir hizmet olarak tanımlanıyor.

BytePlus Translate kısaca uygulamalara ya da web sitelerine yerleştirilebilecek hızlı, güvenilir bir hizmet olarak tanımlanıyor. BytePlus Effects: Bu algoritma, satın alma işlemi gerçekleştiren şirketlerin TikTok'un hareket algılama sistemini elde etmesini sağlıyor. Bu algoritmayı satın alanlar, TikTok'un yaptığı gibi insanların hareketlerini kolayca algılayacak bir sistem elde edebilir. Algılanan bölümler arasında baş, omuz ve ayaklar da olmak üzere vücudun 18 kilit noktası bulunuyor.

Bu algoritma, satın alma işlemi gerçekleştiren şirketlerin TikTok'un hareket algılama sistemini elde etmesini sağlıyor. Bu algoritmayı satın alanlar, TikTok'un yaptığı gibi insanların hareketlerini kolayca algılayacak bir sistem elde edebilir. Algılanan bölümler arasında baş, omuz ve ayaklar da olmak üzere vücudun 18 kilit noktası bulunuyor. DataPlayer: Bu, daha iyi oyunlar elde etmek için daha ayrıntılı verilere ulaştırıyor. Kullanıcılarınızın deneyimlerini, zevklerini ve çok daha fazlası hakkında detaylı olarak bilgi toplayabilirsiniz.

ByteDance'ın halihazırda birkaç müşterisi de var. Goat, Chilibeli ve WeGo gibi şirketler şu an BytePlus hizmetlerini kullanıyor. Şirket, BytePlus'ın sitesinde kendi hizmetlerini kullanan şirketlere de yer veriyor. TikTok gibi dünya çapında ses getiren uygulamaların arkasındaki şirket, Amazon ve Microsoft gibi şirketlerin de yaptığı gibi önemli araçlarını satarak onlarla rekabet edebilir.

ByteDance'ın şimdilik BytePlus ile ilgili planları hakkında yaptığı bir açıklama bulunmuyor ancak birçok şirketin TikTok'un ileri düzeydeki algoritmalarına sahip olmak için yakın bir gelecekte ByteDance'ın hizmetlerini satın alacağı öngörülüyor.