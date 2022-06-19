TikTok'tan Bir Veri Skandalı Daha! Çalışanlar ABD Bilgilerini Görebiliyor

Son yıllarda veri hırsızlığı iddiaları sebebiyle Amerika ve Çin arasındaki gerginliğin odak noktalarından biri olan TikTok, skandal bir karara daha imza attı. TikTok çalışanlarının yaptığı toplantıların sızdırılmasıyla birlikte şirket iç işleyişine dair birçok gizli bilgi de ifşa oldu. Yeni yayınlanan rapora göre şirket çalışanları Amerikalı kullanıcıların bilgilerine erişebiliyor.

TikTok, kendisine yöneltilen tüm veri hırsızlığı suçlamalarına karşın hep verilerin ABD'de saklandığını belirtti. Geçtiğimiz ekim ayında üst düzey bir TikTok yetkilisi, ABD Senatosu'na kullanıcı verilerinin kimler tarafından görülüp görülemeyeceğine dair yeminli ifade vermişti. Fakat son gelen bilgilere göre yeminli ifadenin dışında kalan kişiler de kullanıcı verilerini görebiliyor.

Bir başka iddiaya göre TikTok'un belirttiği yasal haklar ve gizlilik politikasına aykırı bir şekilde Çinli bazı mühendisler "Master Admin" sıfatıyla tüm verilere ulaşabiliyor.

Amerika ile Çin Arasındaki Veri Savaşı Yeniden Kızışabilir

Son 10 yılda ürettikleri sosyal medya uygulamaları ve oyunlar sayesinde big data içerisindeki büyük payı eline geçiren Çin, Amerika'ya karşı büyük bir üstünlük sağlamıştı. Bunun sonucunda Amerika'da büyük veri krizi davaları patlak verdi.

TikTok tarafından yapılan açıklamaya göre Amerika'da tutulan veriler hiçbir zaman Çin'deki çalışanlara aktarılmadı. Çin'de veya Amerika'da bulunan çalışanlarının kendi başlarına bu verilere ulaşamayacağını iddia eden TikTok, böyle bir izni hiçbir zaman çalışanlarına vermediklerini belirtti.

Yayınlanan rapora yanıt veren TikTok sözcüsü Maureen Shanahan, "Güvenlik açısından en çok incelenen platformlar arasında olduğumuzu biliyoruz ve ABD kullanıcı verilerinin güvenliğiyle ilgili tüm şüpheleri ortadan kaldırmayı amaçlıyoruz. Bu yüzden güvenlik önlemlerimizi test etmek amacıyla kendi alanında uzman, bağımsız üçüncü parti şirketlerle çalışıyoruz" dedi.

Söyleminin arkasında güçlü bir izlenim bırakmak isteyen TikTok, Amerika ve Singapur'da bulunan sunucularındaki veri depolama yöntemlerini değiştirerek Oracle tarafından yönetilen veri merkezlerine taşıma işlemini başlattıklarını belirtti. Oracle'ın bulut sunucularına veri aktarım işleminin bitmesiyle ana sunucularda duran verilerin silinmesi bekleniyor.

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