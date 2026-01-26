TikTok ABD Satışı Sonrası Kan Kaybediyor: Rakip Platform Uçuşa Geçti!

Ünlü sosyal medya platformu TikTok son dönemde özellikle ABD kanadında oldukça çalkantılı günlerden geçiyor. Geçtiğimiz hafta platformun ABD operasyonlarının ülkedeki şirketlere devredilmesi, bilhassa Trump karşıtı kullanıcıların büyük tepkisini çekti.

Bununla beraber devredilme işlemlerinden hemen sonrasında güncellenen tartışmalı gizlilik sözleşmesi de kullanıcılar arasında büyük bir infial yarattı. Öyle ki gelişmelerin ardından TikTok'un en büyük rakipleri arasında gösterilen bağımsız video platformu Skylight kısa bir süre içerisinde devasa bir kullanıcı sayısına ulaştı. İşte detaylar!

TikTok Rakibi Skylight 380 Bin Kullanıcı Sayısına Ulaştı

Birçok kullanıcı TikTok cephesinde yaşanan gelişmeler sonrasında geçtiğimiz hafta yeni bir alternatif arayışına çıktı. Kullanıcıların bu yeni dijital göç dalgasından en karlı çıkan platform ise Skylight oldu. Son iki günde yaşanan yoğun trafik ile birlikte platform hızlıca 380 bin kullanıcı barajını aşmayı başardı.

Şirket verilerine göre son dönemde platforma kayıt olan kullanıcı sayısı tam yüzde 150 oranında artarken video izlenme oranları ise 24 saat içinde üç katına çıkarak 1.4 milyona ulaştı.

Skylight Kullanıcılara Ne Sunuyor?

Mark Cuban gibi ünlü yatırımcıların desteğini arkasına alan Skylight temel olarak bağımsız ve merkezi olmayan bir video platformu. Yeni uygulama geçtiğimiz yıllarda X'e rakip olarak geliştirilen BlueSky'ya benzer şekilde AT Protokolü üzerine inşa edilirken platform ile tam uyumlu şekilde çalışıyor.

CEO Tori White ve CTO Reed Harmeyer tarafından geliştirilen platform tıpkı TikTok gibi kullanıcılara dikey formatta kısa videolar, gelişmiş video düzenleme araçları ve topluluk odaklı özel akışlar sunuyor. Üstelik platform TikTok'un kapalı algoritmasına karşın açık kaynak kodlu yapısıyla şeffaf bir deneyim vadediyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.