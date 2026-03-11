Apple Music Kullanıcıları, TikTok'ta Büyük Avantaj Elde Edecek

TikTok, Apple Music kullanıcılarının uygulamadan ayrılmadan şarkıları başından sonuna kadar dinlemesine imkân tanıyan bir özellik üzerinde çalışıyor. Şirketin yakında kullanıcıların erişimine sunmayı planladığı özelliğin nasıl çalıştığı ile ilgili tüm ayrıntılar açıklığa kavuşturuldu. Bu özellik ile TikTok'ta müzik dinleme deneyimi hiçbir şekilde yarıda kesilmeyecek gibi görünüyor.

TikTok'un Şarkının Tamamını Çalma Özelliği Nasıl Çalışacak?

TikTok, Apple Music entegrasyonu ile uygulamadan çıkmadan şarkıların tamamını dinlemenize imkân sağlayacak. Şarkının tamamını çalma seçeneği, Apple Music hesabını TikTok'a bağlamayı gerektirecek. Uygulamada videoları kaydırırken eğer kulağınıza hoş gelen bir şarkı keşfederseniz bunun sadece küçük bir kısmını değil, tamamını dinleyebileceksiniz.

Sosyal medya platformu, şarkıyı başından sonuna kadar dinlemenin yanı sıra daha sonra çalmak üzere kaydetme, çalma listesine ekleme gibi işlemlerinde gerçekleştirilebileceği bir pencere gösterecek. Bu, Apple'ın uygulamasından çok daha sadeleştirilmiş bir versiyonu gibi görünecek.

Sanatçılar, TikTok'ta Dinlenen Şarkılardan Para Kazanabilecek mi?

TikTok, şarkının tamamını çalma özelliğinin Apple'ın MusicKit API hizmetine dayandığını belirtti. Teknoloji devi tarafından sunulan bir resmî servise dayanması sayesinde şarkılar tıpkı Apple Music'ten şarkı dinleniyormuş gibi kabul edilecek. Böylece sanatçılar, dinlenme başına para kazanmaya devam edebilecek. Bu konuda herhangi bir kesinti olmayacak.

Tüm Şarkıyı Çalma Özelliği TikTok'a Ne Zaman Gelecek?

Şarkının tamamını çalma özelliği, ilerleyen haftalarda dünya genelinde kullanıma sunulacak. Bu, özelliğin sadece belirli bir ülkedeki kullanıcıların deneyimine sunulmayacağı, Türkiye'deki Apple Music abonesi olan sosyal medya kullanıcılarının da TikTok'ta video kaydırırken beğendikleri şarkıları başından sonuna kadar dinleyebileceği anlamına geliyor.

TikTok'ta Başka Hangi Özellik Gelecek?

Apple ve TikTok, çok sevdiğiniz sanatçılar ile gerçek zamanlı olarak müzik dinlemenizi sağlayacak bir parti özelliği üzerinde de çalışmalarını sürdürüyor. Bu özellik, sosyal medya kullanıcılarına çok sevdiği sanatçılarıyla doğrudan etkileşim kurma olanağı sağlayacak. Şarkıcılar, hayranlarıyla kendi şarkılarını dinleyip eleştiri ve soru alabilecek. Dolayısıyla eksik kısımları ya da hayranların kafasındaki soru işaretlerini giderme imkânı elde edecekler.

Editörün Yorumu

TikTok'u her gün aktif şekilde kullanan biri olmasanız bile uygulamanın küresel çaptaki etkisini görebilirsiniz. Şu an Türkiye'de pek çok şarkının büyük çıkış yapmasının üzerinde önemli rol oynadığını söyleyebilirim. Muhtemelen yeni eklenen özellikle birlikte bir şarkının parlayıp parlamayacağı konusunda çok daha belirleyici bir unsur hâline gelecek.