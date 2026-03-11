ChatGPT Artık Kafanıza Takılan Şarkıları Bulabiliyor

ChatGPT, 2022 yılında genel erişime açılmasından bu yana düzenli aralıklarla yeni modellerle güncel tutuldu. İlk başta gerçek zamanlı web tarama özelliğine bile sahip olmayan yapay zeka destekli sohbet botu artık belirttiğiniz kelimelerden yola çıkarak hayallerinizdeki gibi görseller oluşturabiliyor, karmaşık soruları yanıtlayabiliyor.

Geliştirici OpenAI, yakın zamanda uygulamalar bölümünü erişimi açarak ChatGPT'nin üçüncü taraf uygulamalarla da entegreli çalışmasını mümkün hâle getirdi. Şimdiye kadar Photoshop dahil olmak üzere çok çeşitli uygulamalarla desteklenen sohbet botu, şimdi de Shazam entegrasyonuna kavuştu. Görünüşe bakılacak olursa ChatGPT'nin artık ilk hâlinden neredeyse hiç eser bile kalmadı.

ChatGPT'nin Shazam Entegrasyonu Ne Sunuyor?

Bir dönemin en popüler uygulamalar söz konusu olduğunda doğrudan öne çıkan Shazam, ChatGPT'nin mırıldandığınız veya yüksek sesle dinlediğiniz şarkıların adını bulmanızı sağlıyor. Aklınıza takılan, dinlemek istediğiniz ancak bir türlü ismini hatırlamadığınız bir şarkı varsa bunu artık sohbet botuna mırıldanabiliyorsunuz. ChatGPT ise Shazam desteği sayesinde şarkıyı tanımlayarak size ismini sunuyor.

ChatGPT'de Shazam ile Şarkı İsmi Nasıl Bulunur?

ChatGPT'yi açın.

Uygulamalar bölümüne girin.

Shazam hizmetini seçip etkinleştirin.

Sohbet botuna bir şarkıyı sormak için @Shazam etiketini kullanmaya başlayın.

Daha önce eğer hiç ChatGPT'ye sesli olarak komut vermediyseniz yukarıda yer alan adımları takip ederken karşınıza mikrofon erişim izni şartı çıkabilir. Uygulamaya mikrofonunuza erişim izin verdikten sonra Shazam sorunsuz bir şekilde çalışmaya başlayacak, siz de ChatGPT üzerinden merak ettiğiniz bir şarkının adını hızlıca bulabileceksiniz.

ChatGPT'ye Başka Hangi Özellikler Gelecek?

Son ortaya çıkan bilgilere göre ChatGPT'ye ileride video oluşturma özelliği de eklenecek. Bu özellik, yapay zeka şirketinin Sora 2 hizmetine dayanacak. Hâlihazırda yazıyı görsele dönüştürebilen sohbet botu, bu yeni özellikle birlikte hareketle görüntüler elde etmenizi de mümkün kılacak. Bu sayede Google'ın kendine yapay zeka destekli sohbet botu olan Gemini ile arasındaki önemli bir fark da kapanmış olacak.

Editörün Yorumu

Shazam, bir zamanlar en çok indirilen uygulamalar listelerinde üst sıralarında konumlanıyordu. Google ve benzeri şirketlerin kendi hizmetlerine mırıldanarak şarkı ismi bulma gibi özellikler eklemesi ile birlikte uygulamaya olan ihtiyaç da ortadan kalktı. Bu sebepten ötürü ilk zamanlardaki popülerliği kalmadı. Ancak ChatGPT entegrasyonundan sonra hizmetin kullanım oranında yeniden artış olacağını düşünüyorum.