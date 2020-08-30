TikTok'un ABD'ye Satılması İçin Çin'den Onay Alması Gerekiyor

Çinli bir ticaret uzmanı verdiği demeçte, Çin'in teknoloji ihracatı ile ilgili yeni kuralları kapsamında ByteDance'ın TikTok'un ABD operasyonlarını satması için Çin hükümetinden onay alması gerekiğini söylüyor.

Çin, 12 yıldır ilk kez ihracatı yasaklanan veya kısıtlanan teknolojilerin listesini revize etti ve uluslararası ticaret profesörü Cui Fan değişikliklerin TikTok için geçerli olacağını söyledi.

TikTok'u satmak için Çin hükümeti onay vermeli

Cui verdiği röportajda "ByteDance ilgili teknolojileri ABD'lileri ihraç etmeyi planlıyorsa, Çin hükümetinin lisans prosedürlerinden geçmelidir" diyor. Ayrıca Cui'ye göre TikTok'un satış izni için ön onay alması 30 günü bulabilir. Bu süre ise ABD'nin TikTok'a verdiği yönetme emri için yeterli değil.

ByteDance, ABD Başkanı Trump tarafından kişisel verilerle ilgili güvenlik endişeleri nedeniyle, kısa video uygulaması TikTok'u satma talimatı aldı. Eğer TikTok herhangi bir ABD'li şirkete satılmazsa ülkede yasaklanması gündemde.

Microsoft ve Oracle TikTok'un Kanada, Yeni Zelanda ve Avustralya operasyonlarını da içeren hisseleri için talipliler arasında.

Çin Dışişleri Bakanlığı, Trump'ın TikTok'a verdiği idari emirlere karşı çıktığını ve Çinli işletmelerin meşru haklarını ve çıkarlarını savunacaklarını söylemişti.