TikTok Kendi Yapay Zekası Üzerinde Çalışıyor: Peki Neler Yapabilecek?

ChatGPT gibi üretken yapay zekâlar popüler hâle geldiğinden beri, birden fazla platform kullanıcılarına yapay zekâ tabanlı özellikler sunuyor. Şimdi ise TikTok, "Tako" adlı kendi yapay zekâ sohbet botu üzerinde çalışıyor.

TikTok'un yeni yapay zekâ sohbet botunun nasıl çalıştığına dair ekran görüntüleri de ortaya çıktı. Özellik henüz geniş bir kitleye sunulmamış olsa da şu anda gerçekten az sayıda kullanıcıyla test ediliyor. Tako'nun asıl amacı, kullanıcıların TikTok içinde istedikleri içeriği bulmalarına yardımcı olmak olsa da bir dizi rastgele soruyu da yanıtlayabiliyor.

Kullanılabilir olduğunda kullanıcılar profil simgesinin hemen üzerindeki yeni bir seçeneğe dokunarak Tako'ya erişebilecekler.

TikTok'un Yapay Zekâsı Tako Nasıl Çalışacak?

Tako'ya erken erişim sağlayan Watchful Technologies'den Daniel Buchuk, "Yemek videoları izliyorsam ve bir tarif soruyorsam, tarifle ilgili TikTok videolarını alacağım veya Paris'teki iyi sanat sergilerini sorarsam, cevapta bir öneri listesinin yanı sıra videolar da gösterecek." dedi.

TikTok hâlihazırda kullanıcılara video önermek için gerçekten akıllı bir algoritmaya sahip. Bu algoritma, yapay zekâ ile birleştiğinde öneriler daha da hassas hâle gelebilir ancak bunun da ötesinde daha fazla insan, özellikle de gençler, TikTok'ta daha fazla zaman geçirdiğinden, bir sohbet botuna sahip olmak onu birçok internet kullanıcısı için ana arama motoru hâline getirebilir.

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