TikTok'tan Bomba Özellikler! Video Yapmak Saniyelerinizi Alacak

TikTok özellikle son birkaç yıldır dünyanın dört bir yanında en çok kullanılan sosyal medya uygulamaları arasında yer alıyor. Bu başarı en çok da platformun sonsuz içerik akışı sunmasından kaynaklanıyor. Video çeşitliliğinin insanların ilgisini çektiğinin farkında olan şirket, bu nedenle odak noktasına içerik paylaşımını arttıracak özellikleri aldı.

Sosyal medya platformunun yaptığı son duyuruda iki önemli özellik duyuruldu. İçerik üretimini oldukça kolaylaştıracağı düşünülen özelliklerden ilki şu anda küresel çapta kullanıma sunulmuş durumda ancak diğer özellik şimdilik sadece belirli bölgelerdeki bazı kullanıcıların erişimine açık tutuluyor.

TikTok'a Hangi Özellikler Geldi?

TikTok, yapay zeka destekli bir video kırpma özelliği kullanıma sundu. Bu özellik, bir dakikadan daha uzun süreye sahip olan içerikleri otomatik olarak kırpıyor, dikey formata uygun hâle getiriyor, altyazı ekliyor ve yazıya döküyor. Böylece hiç zahmete girmeden paylaşmaya hazır birden fazla kısa video elde ediyorsunuz.

Video kırpma aracı şu an itibarıyla TikTok Studio'nun web sürümü üzerinden kullanılabiliyor. Örneğin çok uzun süreli vlog ya da video podcastleriniz varsa platformun sunduğu aracı kullanarak kısa videolar elde edebilir ve ilgi çekici kısımları hesabınız üzerinden paylaşarak takipçilerinizi asıl videoya yönlendirebilirsiniz.

Platformun sunduğu diğer özellik, videolarınızın daha geniş bir kullanıcı kitlesi tarafından izlenmesine yardımcı olacak. Bu özellik sayesinde bir metin istemi girerek ya da popüler bir konu seçerek açıklama, hashtag ve dikkat çekici kancalar (videonuzun başında yer alır ve insanların dikkatini çeker) oluşturabileceksiniz.

Videonun ana hatlarını oluşturmanızı sağlayacak özellik, size altı bölüm sunacak. Tamamen değiştirilebilir olan bu bölümler, izleyicilerin dikkatini çekmeniz ve daha çok izlenmeniz için harika bir kurgu sürecine kavuşmanıza olanak tanıyacak. Ne var ki şimdilik sadece Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada da dahil olmak üzere sadece belirli bölgelerde kullanılabiliyor.

TikTok'un açıklamasına göre bu özelliğe sadece 18 yaş ve üzerindeki içerik üreticileri erişim sağlayabilecek. İlerleyen haftalarda ise daha çok ülkede kullanıma sunulacak. Bu arada abonelikler için gelir paylaşımında değişikliğe gidildi. İçerik üreticileri artık şartları karşıladığında kâr payının yüzde 90'ına kadarını alabilecek.

Bilmeyenler için platform şu an gelir payının yüzde 70'ini içerik üreticilerine veriyor. 10 bin takipçiye sahip olup son bir ay içinde 100 bin görüntüleme ve üçten fazla sadece abonelere özel video yayınlayanlar, buna ek olarak yüzde 20 daha fazla gelir elde edebilecek.