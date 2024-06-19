TikTok'un Yeni Sosyal Medya Uygulaması 'Whee' Kullanıma Sunuldu!

TikTok kısa süre önce Whee adında Instagram benzeri yeni bir fotoğraf paylaşım uygulamasını sessiz sedasız piyasaya sürdü ve bu uygulamayla şirket Instagram'a karşı rekabet etmek istiyor.

TikTok, Whee'yi yalnızca en yakın arkadaşlarınızla fotoğraf paylaşmak için bir uygulama olarak konumlandırıyor. Whee'nin Google Play açıklaması ise şu şekilde:

"Whee, hayatın spontane anları üzerinden yakın arkadaşlarınızla bağlı kalmanıza yardımcı olmak üzere tasarlanmış yeni bir sosyal uygulamadır. Yalnızca arkadaşlarınızın görebileceği, hayatın içinden fotoğraflar çekip paylaşarak gerçek kişiliğinizi ortaya koyun. Whee, yakın arkadaşların hayatlarından anları paylaşabileceği en iyi yerdir."

Whee ile Arkadaşlarınızla Fotoğraflarınızı Paylaşabilirsiniz

Uygulamanın ekran görüntülerinde fotoğraf ekleme yeri, mesajlaşılacak arkadaşların listesi ve akış gibi özellikler yer alıyor ve bu özelliklerin çoğunun arkadaşlarla bağlantı kurmaya yönelik olduğu vurgulanıyor.

Bu, TikTok'un Instagram'dan ilham almış gibi görünen ilk uygulaması değil. Nisan ayında şirket TikTok Notes adlı bir resim paylaşım uygulamasını da sunmaya başlamıştı.

Şimdilik Whee uygulaması iOS'a gelmiş değil. Android tarafında da örneğin ABD'de kullanımda görünmüyor. Uygulamanın yeni yayınlandığı göz önünde bulundurursa yakında tüm dünyada kullanıma sunulmasını bekleyebiliriz.

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