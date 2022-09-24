TikTok Yorumları Beğenmeme Özelliğini Kullanıma Sunuyor

TikTok, yorumları beğenmeme özelliğine kavuştu. Yeni özellik, yorumların alt kısmında konumlanan beğen butonunun yanına beğenmeme seçeneğini de ekleyecek. Söz konusu özelliğe dair merak edilen detaylar haberimizde.

2016 yılının eylül ayında hizmet vermeye başlayan ve kısa süre içerisinde tüm dünyada oldukça popüler hâle gelen TikTok, yeni özellikler üzerinde çalışmaya devam ediyor. Şirket, yeni özellikler sunarak kullanıcı deneyimini üst seviyeye taşımayı amaçlıyor.

Kullanıcıların kısa videolar paylaşabilmesine imkân tanıyan platform, nisan ayı içerisinde beğenme butonunu test etmeye başlamıştı. Şirket, gerçekleştirdiği test sürecinin ardından oldukça önemli bir duyuruda bulundu.

Popüler sosyal medya hizmeti, yorumları beğenmeme butonunu dünya çapında kullanıma sunmaya başladıklarını açıkladı. Çok kısa süre içerisinde sosyal medya platformunu kullanan tüm kullanıcıların beğenmeme butonuna erişmesi bekleniyor.

1️⃣ This is what it looks like 👇 pic.twitter.com/aCuOVBhFdL — TikTokComms (@TikTokComms) September 23, 2022

TikTok Yorumları Beğenmeme Özelliği Nasıl Kullanılır?

TikTokComms kullanıcı ismine sahip olan resmi Twitter hesabı üzerinden bir ekran görüntüsü de paylaşıldı. Yayımlanan görsel, söz konusu özelliğin nasıl bir görünüme sahip olduğunu gözler önüne seriyor.

Paylaşılan ekran görüntüsüne baktığımızda yorumların alt kısmında yer alan beğen butonunun sağ tarafına bir beğenmeme butonunun eklendiğini görüyoruz. Hoşunuza gitmeyen bir yorumu beğenmemek için yapmanız gereken yalnızca beğenmeme butonunun üzerine dokunmaktır.

Aktarılan bilgilere göre beğenmeme butonuna bastığınızda karşı tarafa bildirim gitmeyecek. Yorum yapan kişi ve diğer kullanıcılar, bir yorumun kaç kez beğenilmediğini göremeyecek. Söz konusu butona ikinci kez dokunarak beğenmeme işlemini geri alabilmeniz de mümkün.

Yorumları beğenmeme özelliği, ilk olarak 2020 yılınnı mart ayında Matt Navarra tarafından fark edilmişti. Navarra, bunun üzerine resmi Twitter hesabı üzerinden yeni özelliğe dair görsel paylaşmıştı.

Dünya genelinde milyonlarca kişi tarafından tercih edilen sosyal medya platformunun yeni özelliği hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce yorumları beğenmeme özelliği gerekli miydi? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın. Ayrıca TikTok benzeri uygulamalar listemize de göz atabilirsiniz.