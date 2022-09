TikTok Yorumları Beğenmeme Özelliğini Kullanıma Sunuyor

TikTok, yorumları beğenmeme özelliğine kavuştu. Yeni özellik, yorumların alt kısmında konumlanan beğen butonunun yanına beğenmeme seçeneğini de ekleyecek. Söz konusu özelliğe dair merak edilen detaylar haberimizde.

2016 yılının eylül ayında hizmet vermeye başlayan ve kısa süre içerisinde tüm dünyada oldukça popüler hâle gelen TikTok, yeni özellikler üzerinde çalışmaya devam ediyor. Şirket, yeni özellikler sunarak kullanıcı deneyimini üst seviyeye taşımayı amaçlıyor.

Kullanıcıların kısa videolar paylaşabilmesine imkân tanıyan platform, nisan ayı içerisinde beğenme butonunu test etmeye başlamıştı. Şirket, gerçekleştirdiği test sürecinin ardından oldukça önemli bir duyuruda bulundu.

Popüler sosyal medya hizmeti, yorumları beğenmeme butonunu dünya çapında kullanıma sunmaya başladıklarını açıkladı. Çok kısa süre içerisinde sosyal medya platformunu kullanan tüm kullanıcıların beğenmeme butonuna erişmesi bekleniyor.

