TikTok Benzeri Uygulamalar - 2022

TikTok benzeri uygulamalar kullanmak isteyen kişiler için birbirinden başarılı hizmetlerin yer aldığı bir liste hazırladık. Hazırladığımız listeye göz atabilir ve beğendiğiniz bir uygulamayı indirip kullanmaya başlayabilirsiniz.

İlk olarak 2016 yılında kullanıma sunulan TikTok, kısa süre içerisinde dünya genelinde çok büyük bir popülerlik elde etti. Yıllardır popülerliğini sürdürerek önemli bir başarının altına imza atan sosyal medya platformunda kullanıcılar kısa videolar paylaşabiliyor.

Popüler hizmeti kullandıktan bir süre sonra sıkılmış olan ve TikTok gibi uygulamalar arayan kullanıcılar için bir liste oluşturduk. Listede çok sayıda kişi tarafından tercih edilen hizmetlerin yanı sıra az bilinen uygulamalar da bulunuyor.

TikTok Benzeri Uygulamalar Listesi

Likee

Instagram

Triller

YouTube

Snapchat

Funimate

Yukarıda TikTok tarzı uygulamalar listesi yer alıyor. Listede bulunan hizmetlerin ayrıntılarına aşağıdan göz atabilirsiniz.

Likee

TikTok'a benzeyen arayüzü ile dikkat çeken Likee, ilk olarak 2017 yılında hizmet vermeye başladı. Günümüzde en popüler uygulamalardan bir tanesi olan uygulama, TikTok kullanmaktan sıkılan kişiler için iyi bir tercihtir.

Uzun süre boyunca eğlenceli zaman geçirmenize imkân tanıyan hizmet sayesinde kısa videolar oluşturabilirsiniz. Video hazırlarken uygulamada yer alan araçlardan yararlanabilirsiniz. Bunun yanı sıra diğer kullanıcılar tarafından hazırlanan videolara da göz atabilirsiniz.

Çok kolay bir kullanıma sahip olan hizmette canlı yayın özelliği de bulunuyor. Böylelikle kısa video paylaşmanın haricinde uygulama üzerinden canlı yayın da yapabilirsiniz. Likee, Android ve iOS uygulamalarının yanı sıra web sürümüne de sahip.

Instagram

TikTok tarzı uygulamalar listesinin ikinci sırasında bulunan görüntü tabanlı sosyal medya platformu Instagram, 2010 yılında kullanıma sunuldu. Kullanıcıların fotoğraf ve video paylaşabilmesine olanak tanıyan hizmet, 2012 yılında Facebook (yeni adıyla Meta) tarafından satın alındı.

Yıllar içerisinde pek çok özelliğe kavuşan Instagram'a Reels isimli TikTok benzeri bir özellik de dahil oldu. Uygulamayı daha eğlenceli hâle getiren Reels, sosyal medya kullanıcılarının kısa videolar oluşturabilmesini ve paylaşabilmesini sağlıyor.

Uygulama üzerinden ister kendi kısa videonuzu oluşturabilir isterseniz diğer sosyal medya kullanıcılarının paylaştığı videoları izleyebilirsiniz. Ayrıca Instagram Reels video indirme nasıl yapılır sorusunu yanıtladığımız yazıyı da inceleyebilirsiniz.

Triller

Eğlenceli zaman geçirmenize imkân tanıyan bir diğer uygulama Triller'dır. Kullanıcı dostu arayüzü ile dikkat çeken platform, kullanıcılara çok kolay bir kullanım sunuyor. Başarılı arayüz ve düzenleme araçları, uygulamayı çok daha kullanışlı hâle getiriyor.

Pratik bir şekilde kısa video oluşturabilmenize olanak tanıyan uygulama tıpkı TikTok gibi videoları beğenme, yorum yapma ve paylaşma seçeneklerine sahip. Dünyaca ünlü pek çok isim tarafından da kullanılan uygulamayı cihazınıza indirebilir ve hemen kullanmaya başlayabilirsiniz.

YouTube

En popüler video paylaşım hizmetlerinden bir tanesi olan YouTube'da oyundan yemeğe müzikten çizgi filmlere kadar pek çok türde çok fazla sayıda video bulunuyor ve videoların sayısı her geçen gün artıyor. Gün içerisinde milyonlarca kişi tarafından ziyaret edilen hizmette Shorts isimli bir özellik bulunuyor.

Uygulama içerisinden çok kolay bir şekilde erişilebilen Shorts, kullanıcıların düzenleme araçlarını kullanarak kısa videolar oluşturabilmesine imkân tanıyan bir özelliktir. Eğer halihazırda bir Google hesabınız varsa YouTube'un Shorts özelliğini kullanabilmek için yeni bir hesap da oluşturmanız gerekmez.

Google hesabınıza giriş yaptıktan sonra Shorts özelliğini kullanarak yeni bir video çekebilir ve ardından araçları kullanarak videonuzu düzenleyebilirsiniz. Düzenleme işlemini bitirdikten sonra ksıa videoyu kolayca paylaşabilirsiniz.

Snapchat

TikTok alternatifi uygulamalar listesinin beşinci sırasında konumlanan Snapchat, kullanıcıların 60 saniyeye kadar video çekebilmesine imkân tanıyor. Oluşturulan videolar kolayca paylaşılabiliyor ve bir süre sonra otomatik olarak siliniyor. Sosyal medya hizmeti üzerinden diğer kullanıcıların paylaştığı videoları da izleyebilmeniz mümkün.

Uygulamayı oldukça eğlenceli hâle getiren çeşitli filtreler bulunuyor. Filtreler sayesinde uygulamada keyifli zaman geçirebilirsiniz. Pratik bir kullanıma sahip olan uygulama, dünya çapında milyonlarca kişi tarafından kullanılıyor.

Eğer siz de kullanmak istiyorsanız uygulamayı indirebilir ve bir hesap oluşturarak kullanmaya başlayabilirsiniz. Uygulama hakkında daha detaylı bilgi edinmek için Snapchat nedir, nasıl kullanılır sorularını yanıtladığımız yazıya bakabilirsiniz.

Funimate

Funimate, sahip olduğu gelişmiş araçlar sayesinde eğlenceli videolar hazırlayabilirsiniz. Özellikle filtre ve efekt konusunda çok başarılı bir uygulama olan Funimate, en iyi video düzenleme uygulamaları arasında yer alıyor. Kullanıcı dostu arayüz sayesinde uygulamada kolayca videoda düzenleyebilirsiniz.

Google Play Store'da 10 milyondan fazla indirilen uygulamada yerleşik şablonlar da mevcut. Popüler hizmette ayrıca çeşitli animasyonlar ve geçişler de bulunuyor. Bu araçlar, videoların çok daha etkileyici hâle gelmesini sağlıyor.

Bu yazıda TikTok benzeri uygulamalar listesi hazırladık. Hazırladığımız listede bulunan uygulamaları aşağıda bulunan bağlantıları kullanarak indirebilirsiniz.