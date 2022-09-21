TikTok'ta Bağış Toplamak Yasaklandı

Çin kuruluşlu sosyal medya uygulaması TikTok, şimdiye kadar dünya çapında milyarlarca kişi tarafından indirildi. Global ölçekte büyük bir başarı yakalamasına rağmen ABD ve Çin arasında süren teknoloji savaşlarından nasibini alan TikTok, birçok kısıtlamayla karşı karşıya kalabiliyor. ABD ara seçimleri yaklaşırken uygulamanın herhangi bir suç kapsamında yasaklanmasından çekinen TikTok'un sahibi ByteDance, bazı önlemler almayı planlıyor. Bunlardan biri de TikTok üzerinde bağış toplanmasını engellemek olacak.

Özellikle siyasetle iç içe hesaplar tarafından yapılan bağış toplama etkinlikleri, ülkelerin yasalarıyla belirli noktalarda çelişebiliyor. Bugün kendi blog hesaplarında konuyla ilgili açıklama yapan TikTok, artık ABD'de faaliyet gösteren bazı siyasi hesaplar için bağış toplama yasağı getirdiğini duyurdu.

TikTok Siyasete Karışmak İstemiyor!

2016 yılında Donald Trump'ın başkan olarak seçilmesinden sonra Cambridge Analytica ve Facebook skandalı patlamıştı. Kısa sürede Amerika'da büyük yankı uyandıran olay, sosyal medya platformlarının seçimlere dahi etki edebiliyor olması sebebiyle endişe yarattı. Facebook'un yaşadığı sorunlardan nasibini alan sosyal medya platformları, siyasete karışmamak ve yaptırımlarla karşı karşıya kalmamak için radikal kararlar almaya başladı.

TikTok, geçtiğimiz haftalarda siyasi reklamları yasaklamıştı. Hatta içerik üreticilerin siyasi kaynaklardan fonlanan içerikleri paylaşması dahi kısıtlanmıştı. Seçimlerle ilişkisini tamamen kesmek isteyen TikTok, artık siyasetle ilgili hiçbir hesabın bağış toplayamayacağını açıkladı. Aynı zamanda siyasetle ilişkili kişi, kurum veya parti hesapları da zorunlu doğrulama adı verilen uygulamaya tabi tutulacak. Bu hesapların iddia ettikleri kişi veya kurum olduklarını kanıtlaması ve mavi tik alması gerekecek. Aksi takdirde hesaplara erişim TikTok tarafından kısıtlanabilecek. Son yaptırımların yalnızca ABD ile sınırlı kalmayacağı ve tüm ülkelere de yayılacağı düşünülüyor.