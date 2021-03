TikTok'a YouTube Özellikleri Geliyor!

TikTok oldukça sık kullanılan YouTube özellikleri kazanıyor. Sosyal medya uygulamaları başta olmak üzere popüler uygulamalara gelecek özellikleri sızdırmakla ünlü Alessandro Paluzzi'nin tweetlerine göre dünya genelinde yoğun bir şekilde kullanılan sosyal medya uygulamasına YouTube'un en çok kullanılan iki özelliği geliyor.

Söz konusu hızlı bir şekilde popülerlik basamaklarını tırmanan bir uygulama olduğunda akıllara muhtemelen doğrudan TikTok geliyordur. Sosyal medya uygulaması ilk olarak Eylül 2016'da piyasaya sürüldü ve o zamandan beri dünya çapında en çok kullanılan sosyal medya uygulamalarının başında gelen bir isim olmaya devam ediyor.

Uygulama, içerik oluşturucularının dünya ile paylaşabileceği kısa videolar oluşturmasına ve paylaşmasına olanak tanıyan, içerik oluşturucularının sahip olduğu yetenekleri insanlara sunmak için izleyebileceği kısa bir yol sunuyor.

Diğer bütün uygulamalar gibi TikTok da kullanıcıları için sürekli olarak gelişiyor. Paluzzi'nin tweetlerine göre TikTok'un yakın bir zamanda sosyal medya platformuna getirmek istediği iki yeni özellik var. Bu özelliklerden ilki, içerik oluşturucusuna video oynatma listesi oluşturmasına olanak sağlıyor. Bu özellik, YouTube kullanıcılarının da bilebileceği üzere videoların düzenli bir şekilde listelenmesinde kritik rol üstleniyor.

Oynatma listeleri sosyal medya uygulamasına eklendiğinde içerik oluşturucuları ve işletme hesapları tarafından kullanılabilecek ve oynatma listelerine sadece herkese açık videolar eklenebilecek. Bu, seçilecek bir videonun aynı zamanda sadece bir oynatma listesinde yer alabileceği anlamına geliyor. Videonun gizlilik ayarını özel olarak değiştirirseniz video listeden otomatik olarak kaldırılacak.

ℹ️ Playlists can be created via an option available in your profile.

ℹ️ The playlist name can be up to 15 characters long. pic.twitter.com/lf1O8xLp88