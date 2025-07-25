Viral Videolar Çekmeye Çalışan TikTok Fenomenine 9 Yıl Hapis Cezası

Instagram, TikTok, Snapchat gibi platformlar, kısa ve öz eğlenceli videoların süslediği yerler haline geldi ama bazen her video, çeken kişiye geldiği gibi komik veya eğlenceli gelmiyor. Bunun en güncel örneği, 21 yaşındaki TikTok içerik üreticisi Heston James oldu.

Asıl adı Heston Cobb olan bu içerik üreticisi, "şaka" niyetine çektiği videolarda, bazı kurumların üniformalarını taklit ederek giriş izni alıyordu. Üstelik sadece bir kez değil, pek çok kez ve farklı yerlerde; örneğin restoran zincirlerinde, oto servislerinde ve atölyelere, yetkili olduğunu söyleyerek giriş yaptı. Bu durum kısa sürede polisin dikkatini çekti.

Sahte Temizlik Ekibi Olarak Restoranlara Giriş Yaptılar

Cobb ve ona eşlik eden ekibi, Mart-Temmuz periyodunda Arizona'da bulunan pek çok işletmeye giriş yaptı. Tüm ekibin üzerinde sahte üniformalar olduğu için hiç kimse onlardan şüphelenmedi ve sadece personele ait odalara girmelerine müsaade edildi.

Bir videoda Cobb ve ekibi, oto tamir atölyesine giriş yaptı ve atölyenin merkez ofisinden geldiğini söyleyerek personeli kandırdı. Bunu yapmasındaki amaç, gerçekten orada çalışanların tepkisini ölçmekti.

Başka bir videoda ise temizlik görevlisi gibi içeri girerek oto tamircilerinden malzeme topladı. Bu da yetmedi, personellerin odalarına girildi ve müşteri araçlarına yetkisiz şekilde müdahale edildi. Videolar sosyal medyada milyonlarca kişiye ulaştı — tabii polisin de dikkatini çekti.

Çalışanların Tepkisine Rağmen Videoyu Durdurmadılar

Cobb'un 4 Temmuz tarihli bir videosunda; bir oto tamirciye giderek oradaki çalışanlara, "Yeterince hızlı çalışmadığınıza dair şikayetler aldım, o yüzden kendi ekibimi getirdim." dediği görülüyor. Ardından atölyenin yanına bir araç yanaşıyor ve Cobb'a eşlik eden bir grup insan içeri giriyor.

Gelen herkesin oradaki arabalara izinsiz bir şekilde dokunduğu, aletlerle oynadığı açıkça görülürken, çalışanların bu durumdan hiç hoşlanmadığı da bariz bir şekilde gözlerinden okunuyor. Çalışanlar, gelenlere bağırarak dışarı çıkmalarını istiyor:

TikTok'ta "Şaka" Adı Altında Sahtekarlık Videoları Artıyor

Tempe Polis Teşkilatı'ndan Jessica Ells, videoları hiç masum bulmadı ve yasal sınırları ihlal ettiğini belirterek şöyle dedi:

Çalışanların kimliğine bürünmek çok ciddi bir suçtur. Bu eğlenceli bir içerik falan değil.

Cobb, Arizona yasalarına göre "üçüncü dereceden hırsızlık" suçundan yargılanıyor. Cobb'un videosunda yer alan diğer kişilerin kimliğinin tespit edilmesi için de çalışmalar devam ediyor. Ne yazık ki benzer içerikler, daha önce de "şaka" kisvesi altında platformda yayıldı. Bu kimseler yine polisin müdahalesiyle durdurulsa da bu tarz videoları çekip ünlü olmak isteyenlerin sayısı her geçen gün artıyor.

Cobb, çektiği videolarda 13 ayrı suç işledi. En ağırı üçüncü dereceden hırsızlık ve devamında "kamu düzenini bozma", "sahte kimlik kullanımı", "insanlarıan malına kast etmek" gibi suçlar da söz konusu.