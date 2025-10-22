Fake Hesaplara Veda: Ünlü Platforma Kimlik Doğrulaması Geldi!

Dünyanın en büyük flört uygulaması Tinder, platformdaki güvenlik endişelerini ve sahte hesap sorununu çözmek için radikal bir adım attı Şirket, yeni kullanıcılar için kimlik doğrulama özelliğini zorunlu hale getirdiğini duyurdu. Bu hamle, uzun süredir güvenlik ve kötü kullanıcı deneyimi şikayetleriyle boğuşan platform için dönüm noktası olabilir. Detaylar haberde.

Kimlik Doğrulaması Kullanıcılardan Video ve Fotoğraf İstenecek

Firmanın "Face Mask" adını verdiği yeni doğrulama sistemi ile birlikte yeni üyelerin kısa bir video çekerek kimliklerini kanıtlamasını gerektirecek. Sistem ise gönderilen videoları tarayıp kullanıcının profil fotoğraflarındaki kişiyle aynı olup olmadığını inceleyecek. Ayrıca aynı yüzün farklı hesaplarda kullanılıp kullanılmadığını da tespit edilebilecek.

Kimlik doğrulamasını başarıyla geçen kullanıcılar profilleri için özel bir rozete sahip olacak. Bu rozet sayesinde diğer üyeler bu kullanıcının sahte olmadığını ve güvenilir olduğunu kolayca anlayabilecekler. Şirket, şimdilik yalnızca ABD'de kullanıma sunduğu bu sistem ile birlikte pek çok kişinin Tinder'dan ayrılmasına neden olan platformdaki sahte hesap yoğunluğunu en aza indirmeyi hedefliyor.

Kişisel Veriler Saklanacak mı?

Tinder, kullanıcıların en çok merak ettiği konu olan kişisel veriler hakkında da açıklamalarda bulundu. Şirket, gönderilen video selfielerin incelemeden kısa bir süre sonra silineceğini duyururken, taramalar sonucu elde edilen şifrelenmiş yüz haritalarını saklanacağını ifade ediyor.

Yeni Sistem Sonuç Vermeye Başladı

Tinder son dönemde güvenlik, gizlilik ve kötü kullanıcı deneyimleri nedeniyle günden güne kullanıcı kaybediyor. Öyle ki, şirket 2025'in ikinci çeyreğinde ücretli kullanıcı sayısında %7'lik bir düşüş yaşadığını rapor etmişti.

Bu doğrultuda Face Check özelliğini devreye sokan firma elde edilen ilk sonuçların gayet olumlu olduğunu belirtiyor. Verilere göre kimlik doğrulama sisteminin kullanıma sunduğu bölgelerde potansiyel kötü niyetli kişilere maruz kalma oranında %60 azalma ve kötü niyetli kişi raporlarında ise %40'lık bir düşüş kaydedildi.

Peki siz Tinder'ın yeni kimlik doğrulama sistemi hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce platform yeniden en iyi sohbet uygulamaları arasına dahil olabilir mi? Yorumlarda buluşalım.