Facebook'tan Tinder'ı Kıskandıracak Özellik: Flört Etmenize Yardım Edecek

Meta, popüler arkadaşlık platformu Facebook Dating'e yepyeni bir özellik ekledi. Platform, artık aradığınız doğru kişiyi bulmanıza ve flört etmenize yardımcı olacak yapay zeka destekli bir asistana ev sahipliği yapıyor. Detaylar haberde.

Yapay Zeka Destekli Flört Asistanı Nasıl Kullanılacak?

Meta'nın açıklamasına göre, bu yeni asistan kullanıcıların ilgi alanlarını, tercihlerini ve davranışsal verilerini analiz ederek kişiye özel eşleşme önerileri sunacak. Örneğin, kullanıcılar asistana "teknoloji sektöründe çalışan 20'li yaşlarında kadın bir aday bul" gibi spesifik sorular sorabilecek.

Bununla birlikte yeni asistan, kullanıcılara ilk mesajın nasıl atılması gerektiğine yönelik ipuçları verirken, profilini nasıl daha etkili hale getirebileceği hakkında tavsiyeler sunacak. Flört asistanı, şimdilik yalnızca ABD ve Kanada'daki Facebook kullanıcıları tarafından erişilebiliyor.

Meta bu yeniliğin yanı sıra platformdaki kullanıcılara sürpriz eşleşmeler sunan Meet Cute isimli yeni yapay zeka özelliğini de duyurdu. Bu özellik kullanıcılara her hafta algoritma tarafından belirlenen sürpriz bir eşleşme sunacak. Kullanıcılar bu sayede her hafta beklenmedik ve ilgi çekici bir adayla tanışma fırsatı yakalayacak.

Yapay Zeka Teknolojisi Flört Uygulamaları Arasında Yaygınlaşıyor

Yapay zeka, flört uygulaması pazarında artık sıradan bir özellik haline geldi. Sektör verileri popüler arkadaşlık platformlarının hem eşleşme algoritmaları hem de kullanıcı odaklı özellikler için yapay zeka teknolojisinden yararlandığını gösteriyor.

Örneğin Tinder, Hinge ve OKCupid Dating'in sahibi olan Match Group, geçtiğimiz yıl OpenAI ile iş birliği yaparak yapay zekaya 20 milyon doların üzerinde bir yatırım yaptı. Bu yatırımın meyvesi olarak Tinder'a yapay zeka destekli fotoğraf seçimi ve eşleşme önerileri gibi özelliklerin geldiğine şahit olduk.

Öte yandan bazı uygulamalar ise kullanıcıların profil sorularına daha iyi yanıtlar oluşturmasına yardımcı olan yapay zeka araçları üzerinde çalışıyor. Bu gelişmeler, çevrim içi flört dünyasının yapay zeka ile birlikte kullanıcılara daha kişiselleştirilmiş ve güvenli bir deneyim sunmayı hedeflediğini gösteriyor.

Peki siz Facebook Dating'in yeni yapay zeka odaklı özellikleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.