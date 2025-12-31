Türkiye'de Çok Sevilen Otomobil Markası Üretimi Durduruyor

Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. tarafından KAP'a (Kamuyu Aydınlatma Platformu) yapılan yeni açıklamada Bursa fabrikasında üretimin geçici bir süreliğine durdurulacağını açıkladı. 2 Ocak 2026 itibarıyla başlayacak olan çalışmalar kapsamında verilecek aranın ne zaman sona ereceği de açıklığa kavuşturuldu.

Tofaş Üretimi 9 Gün Boyunca Durduruyor

Tofaş, KAP'a yaptığı açıklamada üretim faaliyetlerini geçici bir süreliğine durduracak olmasının gerekçesi olarak envanter sayımı ve üretim hatlarında yapılacak planlı bakım çalışmalarını gösterdi. Bu doğrultuda 2 Ocak 2026 tarihinde başlayarak 11 Ocak 2026 tarihine kadar üretime dokuz günlük bir ara verilecek.

Otomobil devinin açıklamasına göre 12 Ocak 2026 Pazartesi günü çalışmalara kalındığı yerden devam edilecek. Envanter, onarım, yenileme için gerekli personellerin görevlendirildiğini ve üretime ara verilmesinin genel üretim çalışmalarına etkisi olmasının beklenmediğini ifade eden otomobil devinin yeniden faaliyete başlaması içinse önce envanter sayımı, onarım ve yenileme çalışmalarının tamamlanması gerekiyor.

Envanter sayımı, onarım ve yenileme sürecinin en kapsamlı süreçlerinden biri. Kontrollerin çok detaylı bir şekilde gerçekleştirileceği bu aşamada eldeki her şeyin tam bir listesi oluşturulacak, eksiklikler sıralanacak ve detaylı bir bakış açısı sunan bilgiler elde edilecek.

Diğer aşamada tespit edilen eksikliklerin giderilmesi de dahil olmak üzere çeşitli çalışmalara başlanacak. Araç ve malzemelerde onarım ve yenileme gibi çeşitli işlemler gerçekleştirildikten sonra marka hem olası eksiklikleri tamamlamış hem de müşterilere daha kaliteli ve hızlı hizmet vermeye devam edebilecek.