Togg Almanya Teslimatları Devam Ediyor: Bir Sonraki Ülke Hangisi?

Türkiye'nin yerli ve milli elektrikli otomobili Togg, Avrupa pazarındaki satışlarına devam ediyor. Bu kapsamda sosyal medya üzerinden Almanya'daki satışlarıyla ilgili görüntüler yayınlayan markanın Avrupa yolculuğunda da yeni gelişmeler var. Peki Togg Almanya dışında başka hangi ülkelerde de varlığını gösterecek? İşte konuyla ilgili detaylar...

Togg Avrupa’da Vites Artırıyor: Fransa ve İtalya’da Satışa Çıkıyor!

Eylül ayı sonunda Almanya’da satışa başlayan Togg, burada teslimat süreçlerini sürdürürken Avrupa planında ikinci fazı da devreye aldı. Şirketin, Fransa ve İtalya’da satışa çıkmak için hazırlıklarını tamamladığı doğrulandı. Böylece Togg, yalnızca Almanya’da değil Avrupa’nın batısında üç kritik ülkede aynı anda varlık göstermeye başlayacak.

Geçtiğimiz haftalarda Gebze’den demiryolu ile yola çıkan Togg yüklü trenin görüntüleri sosyal medyada büyük ilgi toplamıştı. Bu sevkiyat ilk etapta 100 araçlık bir gönderimi kapsıyordu. Ticaret Bakanlığı, yıl sonuna kadar Avrupa’ya gönderilen araç sayısının 1000’e yaklaşmasını hedeflediklerini açıkladı.

Avrupa genelinde bir dağıtım ağı oluşturulması da planın önemli bir parçası olarak öne çıkıyor. Almanya’nın ardından Fransa ve İtalya’nın seçilmesinin temel sebebi, her iki ülkenin de elektrikli araç pazarında hızlı büyüme göstermesi ve rekabetçi segmentlere açık olması. Ayrıca Almanya merkezli lojistik altyapının Fransa ve İtalya’ya kolay erişim sağlaması Togg’un operasyonlarını hızlandıran bir avantaj sunuyor.

Avrupa fiyatları da rekabetçi seviyede konumlandırılmış durumda. T10X ve T10F modellerinin Almanya satış fiyatları daha önce açıklanmıştı. Buna göre T10X V1E RWD Standard Range ve T10F V1E RWD Standard Range fiyatı 34 bin 295 euro seviyesinde. Long Range versiyonlarında fiyatlar 40 bin 118 euro ile 41 bin 200 euro arasında değişiyor.

Togg’un Fransa ve İtalya’da da fiyatlandırmayı benzer bantta tutması bekleniyor. Bu seviye, markayı elektrikli SUV ve fastback pazarında rekabetçi bir noktaya taşıyor. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlar bölümünde bizimle paylaşmayı unutmayın...