İlginç Sorun: Trugo'da Şarj Olan Tesla'lar Yolda Kalıyor!

Elektrikli araç kullanıcılarının şarj istasyonlarıyla yaşadığı deneyimler zaman zaman tartışma konusu olabiliyor. Son olarak sosyal medyada paylaşılan bir gönderi Tesla sahiplerinin dikkatini yeniden Trugo istasyonlarına çevirdi. Zira bazı kullanıcılar Tesla marka araçlarının Trugo şarj cihazlarında şarj işlemi yapıldıktan sonra bozulduklarını bildirdi. İşte konuyla ilgili detaylar...

Tesla Sahiplerinden Yeni Şikayet: Trugo Şarjında Bir Araç Daha Servise Gitti!

Paylaşılan gönderiler ve bilgilere göre bir Tesla aracı Trugo istasyonunda şarj esnasında uyarı vererek işlemi kendiliğinden durdurdu. Ardından araç hiç hareket etmeyince çekiciyle Antalya servisine götürüldü. Bu olay daha önce farklı kullanıcılardan gelen benzer bireysel şikâyetlerin ardından yaşanınca gözler yeniden şarj altyapısına çevrildi.

Trugo’da şarj olan bir başka Tesla daha şarj esnasında hata verdi ve araç Antalya’dan servise çekiciyle gitti. Tesla daha öncede olan bu tip şarj istasyonu kaynaklı arızaları garantiye sokmuyor. Araç sahibi arkadaşımıza geçmiş olsun. pic.twitter.com/nb6DnURYnY — Tesla Maniac (@modelyturkiye) November 28, 2025

Ancak burada önemli bir nokta var: Bu tür durumlar genel bir sorun olarak tanımlanmış değil yalnızca bazı kullanıcıların karşılaştığı bireysel vakalar olarak paylaşılıyor. Konuyla ilgili olarak araç sahiplerinin en çok merak ettiği noktalardan biri ise garanti kapsamı. İddiaya göre Tesla bu tür şarj istasyonu kaynaklı arızaları garanti kapsamında değerlendirmeyebiliyor.

13 Ağustos tarihinde gündeme getirdiğim ve servis raporlarına "istasyon kaynaklı" olarak yansıyan arızalara maalesef bir yenisi daha eklendi. O gün Adana'da yaşanan senaryonun benzeri, bu kez Antalya'da tekrarlandı.



Takipçim @Aydindogan0 tarafından iletilen bilgilere göre;… https://t.co/MzWmETVgM3 pic.twitter.com/JplbHVPeMy — Zeyd ACAR (@acarzeyd) November 28, 2025

Bu da özellikle uzun yolda şarj ağına bağımlı olan sürücüler arasında tedirginlik yaratıyor. Şu an için Tesla cephesinden veya Trugo’dan bu özel vakaya dair resmî bir açıklama yapılmış değil. Dolayısıyla olayın teknik arka planı yani sorunun araçtan mı, istasyondan mı yoksa kablodan mı kaynaklandığı net olarak bilinmiyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce bu Trugo istasyonları ve Tesla'lar arasındaki bir uyumsuzluktan mı kaynaklı yoksa tamamen tesadüfi olarak yaşanmış sorunlar mı? Yorumlar bölümünde görüşlerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın...