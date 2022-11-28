Togg C-SUV Modelinin Teknik Özellikleri Ortaya Çıktı!

Şubat ayında ön siparişlerinin başlaması planlanan yerli otomobil Togg'un C-SUV modelinin teknik özellikleri ortaya çıktı. Jantlarından tavanına kadar pek çok önemli özellik bugüne dek sır gibi saklanıyordu.

Habertürk'ten Yiğitcan Yıldız'ın özel haberine göre C-SUV modelinde otomobilin jantları 17, 18 ve 19 inç boyutlarında gelecek. Giriş modelde cam tavan opsiyonu sunulmayacak ancak üst modellerde açılamayan sabit bir cam tavan yer alacak. C-SUV'un yan aynaları da konvansiyonel biçimde alt modellerde yer alacak fakat üst modellerde opsiyon olarak yan ayna yerine kamera tercih edilebilecek.

Aracın modeline bağlı olarak batarya seçenekleri ve güç çıkışı da değişkenlik gösterecek. Ayrıca üst modelde elektrikli ayarlanabilir deri koltuklara yer verilirken, alt modellerde ise manuel ayarlanabilir kumaş koltuklar bulunacak.

Ekran Üretimi ve Motor Gücü Detayları Belli Oldu

Bir diğer merak edilen konu da araçta yer alan ve kokpitin tamamını kaplayan 29.8 inç boyutundaki multimedya ekranının hangi modellerde yer alacağıydı. Habere göre bu multimedya ekran her modelde standart olarak yer alacak. Ayrıca ekranın üreticisinin Vestel olduğu ve Snapdragon SA8155P işlemci üzerinde çalışan Android bir sistem olacağı da belirtiliyor.

Otomobilin motor gücü tarafında ise en güçlü modelde 320 kW (420 beygir) motor gücü bulunması 4x4 çekiş sistemine sahip olması bekleniyor. Bu model 0'dan 100 km/s hıza 4.8 saniye içinde çıkacak. 88.5 kw/h batarya kapasitesine sahip bu model 500 kilometre menzile kadar kullanılabilecek. 4x2 çekiş sistemine sahip model ise, 159.9 kW motor gücüne sahip olacak. Bu model ise ise 0'dan 100 km/s hıza 7.6 saniye içinde çıkacak. Bu modelin menzilinin ise 300 kilometre olduğu belirtiliyor.

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