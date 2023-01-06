Togg İçin Ön Sipariş Detayları Belli Oldu

Togg CEO'su Gürcan Karakaş, yakın zamanda ön siparişe açılacak araçlar için süreç detayları hakkında açıklamalarda bulundu.

Togg İçin Ön Sipariş Detayları Belli Oldu
Samet Dönmez
Samet Dönmez -

Türkiye için 2023 yılının en büyük kazanımlarından biri olması beklenen Togg, yakın zamanda ön siparişe açılacak. Binlerce kişi elektrikli otomobili satın almak için merakla beklerken Togg CEO'su Gürcan Karakaş'tan süreç hakkında bazı açıklamalar geldi.

Dünyanın en büyük tüketici elektroniği fuarı olarak görülen CES 2023'e katılan Togg C-SUV modelinin ön sipariş detayları belli oldu.

Togg İçin Ön Sipariş Detayları Belli Oldu

Ön Siparişler Trumore ile Yapılacak

Mart 2023 tarihinde ön siparişe açılması beklenen Togg C-SUV modeli araçların ön siparişi, Togg için özel olarak üretilen Trumore isimli uygulama üzerinden yapılacak.

Sürece ilişkin değerlendirmelerde bulunan Togg CEO'su Gürcan Karakaş, "Kullanıcılarımız Trumore platformu üzerinden katılacakları bir yarışma veya kura yöntemiyle de Togg akıllı cihazlarına ön sipariş verme hakkını elde edebilecekler. Cumhuriyetimizin yüzüncü yılına özel olarak üretilecek ve açık artırma ile satışa sunulacak NFT koleksiyonu, 2023 adet akıllı cihazın ön siparişine katılma hakkı ve sıralama önceliği sunacak.” dedi.

Aracın ön siparişi için mart ayı gösterilse de henüz kesin bir tarih bulunmuyor.

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