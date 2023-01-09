Togg, Entegre Dijital Varlık Cüzdanını Tanıttı

Togg, CES 2023'te otomobile entegre çalışan dijital varlık cüzdanını tanıttı. İşte tanıtılan yeni teknolojiye dair tüm detaylar!

Togg, Entegre Dijital Varlık Cüzdanını Tanıttı
Barış Bulut
Barış Bulut -

Gerek Togg gerek Dünya'nın önde gelen teknoloji şirketlerinden aldığımız haberlerle dolu dolu geçen teknoloji gündeminde yeni bir gelişme daha dikkat çekiyor. Türkiye’nin mobilite alanında hizmet veren küresel teknoloji markası Togg, Dünya'da türünün ilk örneği olan akıllı cihaza entegre dijital varlık cüzdanını, Dünya'nın en büyük Tüketici Elektroniği Fuarı CES 2023’te duyurdu.

Togg’un Avalanche üzerine inşa ettiği bu yenilikçi çözüm, kullanıcılarına banka düzeyinde güvenlik sağlarken, hareket hâlindeyken dijital varlıklarına erişme, bunları güvenli bir şekilde saklama ve aktarma dâhil sınırsız sayıda kullanım imkânı tanıyor.

Togg Üzerinden NFT Alım Satım Gerçekleştirilebilecek

Togg, Entegre Dijital Varlık Cüzdanını Tanıttı

Bunun yanı sıra Togg, kullanıcıların benzersiz dijital varlıkları erişebilecekleri bir NFT pazaryeri oluşturduğunu da açıkladı. Kullanıcılar, Togg NFT pazaryeri aracılığıyla akıllı cihazlarının ekranlarından NFT’leri görüntüleyebilecek ve kullanabilecekler. Ayrıca bu NFT'ler Togg'un Sanat Modu sayesinde ekranlarda da sergilenebilecek.

Togg CEO'su Gürcan Karakaş konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Kullanıcıyı merkeze alarak, akıllı cihazımız ve dijital ürünlerimizin etrafında, herkes için açık ve erişilebilir bir ekosistem oluşturmak için çalışıyoruz. Birbirinden bağımsız ekosistemleri birbirine bağlamak ve kesintisiz akıllı yaşam çözümleri üretmek üzere blokzinciri teknolojisi üzerindeki çalışmalarımızı, ülkemizin ve dünyanın en iyileriyle iş birliklerimizi sürdürüyoruz. Bu bağlamda stratejik ortağımız Ava Labs’ın blok zinciri üzerine geliştirdiğimiz ürünümüz dijital varlık cüzdanıyla, kullanıcıların mobilite deneyimini başka bir noktaya taşımayı hedefliyoruz. Mobilite ekosisteminin bir sınırı yok, biz nereye kadar götürürsek oraya gidecek."

Togg İçin Ön Sipariş Detayları Belli Oldu
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Türkiye için 2023 yılının en büyük kazanımlarından biri olması beklenen Togg, yakın zamanda ön siparişe açılacak.

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