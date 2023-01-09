Togg, Entegre Dijital Varlık Cüzdanını Tanıttı

Gerek Togg gerek Dünya'nın önde gelen teknoloji şirketlerinden aldığımız haberlerle dolu dolu geçen teknoloji gündeminde yeni bir gelişme daha dikkat çekiyor. Türkiye’nin mobilite alanında hizmet veren küresel teknoloji markası Togg, Dünya'da türünün ilk örneği olan akıllı cihaza entegre dijital varlık cüzdanını, Dünya'nın en büyük Tüketici Elektroniği Fuarı CES 2023’te duyurdu.

Togg’un Avalanche üzerine inşa ettiği bu yenilikçi çözüm, kullanıcılarına banka düzeyinde güvenlik sağlarken, hareket hâlindeyken dijital varlıklarına erişme, bunları güvenli bir şekilde saklama ve aktarma dâhil sınırsız sayıda kullanım imkânı tanıyor.

Togg Üzerinden NFT Alım Satım Gerçekleştirilebilecek

Bunun yanı sıra Togg, kullanıcıların benzersiz dijital varlıkları erişebilecekleri bir NFT pazaryeri oluşturduğunu da açıkladı. Kullanıcılar, Togg NFT pazaryeri aracılığıyla akıllı cihazlarının ekranlarından NFT’leri görüntüleyebilecek ve kullanabilecekler. Ayrıca bu NFT'ler Togg'un Sanat Modu sayesinde ekranlarda da sergilenebilecek.

Togg CEO'su Gürcan Karakaş konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı: