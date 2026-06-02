Türkiye'de En Çok Satılan Elektrikli Otomobiller: Togg, Tesla'yı Geçti

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) tarafından paylaşılan rapor ile beraber Türkiye'de 2026 yılının mayıs ayında en çok elektrikli satılan arabalar belli oldu. Togg'un iki otomobili, ilk üçe girmeyi başardı. Listede ayrıca Hyundai, KG Mobility, Mini, Opel ve Tesla dahil olmak üzere pek çok markanın otomobilleri de bulunuyor.

Türkiye'de Mayıs 2026'da En Çok Hangi Elektrikli Arabalar Satıldı?

Togg T10X: 1.832 adet Togg T10F: 1.673 adet Mini Countryman: 1.207 adet KG Mobility Torres: 880 adet Opel Frontera: 611 adet Mercedes Benz GLB: 525 adet Hyundai Ioniq 5: 465 adet Volvo EX30: 454 adet BMW X1: 371 adet Tesla Model Y: 370 adet

En ucuz elektrikli otomobiller arasında yer alan Togg T10X, 1.832 satış adedine ulaşarak zirvede yer aldı. Togg'un diğer otomobil modeli T10F ise 1.673 satış adedi ile ikinci sırada konumlandı. Üçüncü sırada ise 1.207 satış adedi ile Mini Countryman bulunuyor. Bu otomobilleri 880 satış adedi ile KG Mobility Torres takip etti.

Beşinci sırada 611 satış adediyle Opel Frontera, altıncı sırada ise 525 satış adediyle Mercedes Benz GLB bulunuyor. Hyundai Ioniq 5, geçtiğimiz ay 465 adet satılarak yedinci sırada yer aldı. Bu elektrikli arabaları 454 satış adediyle Volvo EX30 ve 371 satış adediyle BMW X1takip etti. 10 sırada ise 370 satış adediyle Tesla Model Y bulunuyor.

En Çok Elektrikli Araba Satan Markalar Hangileri? (Ocak-Mayıs 2026)

Togg: 16.745 adet BYD: 6.669 adet KG Mobility: 5.692 adet Mini: 5.435 adet Volvo: 4.272 adet Citroen: 3.979 adet Opel: 3.787 adet Tesla: 3.395 adet Mercedes-Benz: 2.802 adet BMW: 2.742 adet

Togg, Mayıs 2026 ve Ocak-Mayıs 2026'da Türkiye'de en çok elektrikli araba satan marka oldu. Togg'un mayıs ayında 3 bin 505 adet, ocak ile mayıs ayları arasında ise 16 bin 745 adet elektrikli araba sattığı açıklandı. Çin merkezli otomobil üreticisi BYD ise Ocak-Mayıs 2026 döneminde 6 bin 669 adet elektrikli otomobil satarak listenin ikinci sırasında yer aldı. Bu markaları 5 bin 692 satış adedi ile KG Mobility takip etti.

Dördüncü sırada 5 bin 435 satış dedi ile Mini, beşinci sırada ise 4 bin 272 satış adedi ile Volvo konumlandı. Citroen , 2026 yılının ocak ile mayıs ayları arasında 3 bin 979 adet elektrikli otomobil sattı. Bu markayı 3 bin 787 satış adedi ile Opel takip etti. Sekizinci sırada 3 bin 395 satış adedi ile Tesla, dokuzuncu sırada ise 2 bin 802 satış adedi ile Mercedes-Benz bulunuyor. Son sırada 2 bin 742 satış adediyle BMW'nin yer aldığını belirtelim.

Ocak-Mayıs 2026'da En Çok Hangi Elektrikli Otomobiller Satıldı?

Togg T10X: 9.070 adet Togg T10F: 7.675 adet KG Mobiltiy Torres: 5.692 adet Mini Countryman: 5.435 adet Tesla Model Y: 3.395 adet Opel Frontera: 3.326 adet Volvo EX30: 2.681 adet BYD Sealion 7: 1.997 adet Citroen C3 Aircross: 1.821 adet Citroen C3: 1.772 adet

ODMD'nin raporuna göre 2026 yılının Ocak-Mayıs ayları arasında Togg T10X, 9 bin 70 adet satıldı. Böylece T10X, zirvede yer alarak önemli bir başarı elde etti. Togg T10F ise 7 bin 675 satış adedine ulaştı. Bu markaları 5 bin 692 satış adedi ile KG Mobility Torres takip etti. Dördüncü sırada ise 5 bin 435 satış adedine sahip olan Mini Countryman konumlandı.

Tesla Model Y, Ocak-Mayıs 2026 döneminde 3 bin 395 adet satıldı. Otomobil böylece beşinci sırada yer aldı. Bu elektrikli arabayı 3 bin 326 satış adedi ile Opel Frontera takip etti. Listede ayrıca Volvo EX30, BYD Sealion 7, Citroen C3, Citroen C3 Aircross, BMW X1 ve BYD Atto 2 dahil olmak üzere pek çok araç bulunuyor.

Editörün Yorumu

En çok satılan elektrikli otomobiller listesine göre T10X ve T10F'in çok sevildiğini söyleyebilirim. Listenin ilk sırasında T10X, ikinci sırasında ise T10F yer aldı. Nisan ayında da bu iki araç ilk üçe girerek önemli bir başarı elde etmişti. Yeni rapor, söz konusu otomobillerin bu başarıyı devam ettirdiğini gösteriyor. Bu arada Tesla Model Y'nin 10. sırada yer alması şaşırttı.