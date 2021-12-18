Yerli Otomobil TOGG'un Logosu Belli Oldu

Türkiye’nin küresel mobilite markası, ‘Yeniliğe Yolculuk’ hedefinde marka isminin ardından TOGG logosunu da resmen açıkladı. Togg’un logosu yaşamı kolaylaştıran mobilite çözümleri sayesinde teknolojiyi ve insanı bugünün ve yarının kesişim noktasında bir araya getiren bir teknoloji şirketi olduğunu da vurguluyor.

Fikri ve sınai mülkiyeti yüzde 100 Türkiye’ye ait küresel bir marka ortaya çıkarmak ve Türk mobilite ekosisteminin çekirdeğini oluşturmak hedefiyle yola çıkan Togg, marka isminin ardından logosunu da belirledi. 27 Aralık 2019’da ön gösterim araçlarının Türkiye’ye ve dünyaya tanıtılmasıyla YeniLig’e adım atan Togg, o günden bu yana önemli bir bilinirlik seviyesine ulaşan ‘Togg’ ismini marka adı olarak kullanmaya karar vermesinin ardından, logo seçimini de yaptı.

Yerli ve global ajansların dahil olduğu bir sürecin ardından, bugüne kadar Türkiye’de ve dünyada önemli markaların logolarını tasarlayan marka ajansı CGH’nin logo tasarımı en yüksek puanı alarak, Togg’un logosu olarak seçildi.

TOGG logosu ne anlama geliyor?

Logo tasarımında iki ok, ortasında değerli taş şeklini oluşturacak şekilde kaynaşarak, Doğu ve Batı’nın bir araya gelmesini simgeliyor. Logo aynı zamanda Togg’un yaşamı kolaylaştıran mobilite çözümleri sayesinde teknolojiyi ve insanı bugünün ve yarının kesişim noktasında bir araya getiren bir teknoloji şirketi olduğunu da vurguluyor.

Logo için Avrupa Birliği, ABD, Çin, Rusya, Azerbaycan, Türk Cumhuriyetleri ve Türkiye’de gerekli tescil işlemleri başlatıldı.

Togg CEO’su M. Gürcan Karakaş, marka isminin ardından logoyu da belirlemekten büyük mutluluk duyduklarını belirterek, “Hedeflerimize adım adım yaklaşıyoruz. Kasım 2018’den bu yana global ve profesyonel bir yaklaşımla ele aldığımız kullanıcı markası oluşturma sürecini tamamlamanın mutluluğu içindeyiz.” dedi.

Büyük bir titizlikle yürütülen süreçteki adımları özetleyen Karakaş, şunları söyledi:

“Global bir marka oluşturma hedefiyle çıktığımız bu yolda, markamızın doğum yerinin Türkiye olduğunun bilinciyle, ilk günden itibaren ülkemizdeki ihtiyaç ve beklentileri anlamaya çalıştık. Tıpkı üründe olduğu gibi marka çalışmalarına da pazar araştırmasıyla başladık, hedef kitleyi belirleyip müşterilerin beklentilerini bilinçaltı boyutunda anlamak için ileri araştırmalar yaptık."

Lansman sonrası yaptığımız araştırmalarda Togg isminin marka değerlerini yansıttığını tespit ettiklerini ve yapılan değerlendirmeler sonucunda marka ismi olarak Togg’u kullanmaya karar verdiklerini ifade eden Togg CEO'su, logo çalışmalarını son zamanlarda yoğun bir şekilde yürüttüklerini söyledi.

Yerli ve global ajansların dahil olduğu bir sürecin ardından, ‘Togg’un marka değerlerine uygunluk’, ‘Özgünlük’ ve ‘Tescil edilebilirlik’ kriterlerinden en yüksek puanı alan logo seçildi.