TOGG'un Şarj Cihazları Ortaya Çıktı

TOGG, şarj cihazları ile gündeme geldi. Vestel'in TOGG'un şarj ağı markası olan Trugo'ya ürettiği cihazların görselleri paylaşıldı. Sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımda cihazların kuruluma hazır olduğu bilgisi de verildi. Yaşanan gelişmeye dair merak edilen detaylar haberimizde.

Yerli elektrikli otomobil, duyurulduğu ilk günden itibaren çok sayıda kişi tarafından merak içerisinde beklenmeye başlanmıştı. Zaman içerisinde otomobilin çıkış tarihi, tasarımı ve özelliklerinin belli olmasıyla beraber heyecan seviyesi ciddi oranda artmıştı.

Geçtiğimiz günlerde yerli otomobilin yeni test görüntüleri paylaşılmıştı. Uzun bir süredir sabırsızlıkla beklenen elektrikli araba ile ilgili oldukça önemli bir gelişme yaşandı. Yaşanan gelişme, sosyal medya üzerinden duyuruldu.

TOGG'un Şarj Cihazları Kuruluma Hazır

Trugo, sosyal medya hesabı üzerinden Vestel'in Trugo'ya özel olarak ürettiği 180 kW gücündeki şarj cihazlarının kuruluma hazır olduğunu duyurdu. Sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımda ayrıca şarj cihazların fotoğraflarına da yer verildi.

Elektrikli araç kullanıcılarının Trugo ile Türkiye'nin tüm illerinde yüksek performanslı şarj altyapısıyla kesintisiz bir deneyim yaşayacağı belirtildi. Trugo'nun resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Togg kurucu ortaklarından Vestel'in Türkiye’de, Trugo’ya özel ürettiği 180 kW gücündeki şarj cihazları kurulum için hazır. #Trugo ile elektrikli araç kullanıcıları Türkiye’nin 81 ilinde yüksek performanslı şarj altyapısıyla, kesintisiz bir deneyim yaşayacak."

TOGG, Trugo'nun paylaşımını alıntılayarak bir açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada "Uçtan uca kesintisiz bir kullanıcı deneyimi için çalışmalarımız planlarımız doğrultusunda devam ediyor" sözlerine yer verildi.

Yerli Elektrikli Otomobil TOGG Çıkış Tarihi Ne Zaman?

Karakaş, geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada TOGG’un ilk akıllı cihazının 2023 yılının ilk çeyreğinde Türkiye’de piyasaya sürüleceğini ifade etmişti. Aktarılan bilgilere göre yerli elektrikli araç bu tarihten yaklaşık olarak 18 ay sonra Avrupa'da yollara çıkacak.

300 ve 500 kilometre olmak üzere iki farklı menzil seçeneğiyle satışa sunulacak olan TOGG SUV modelinin 200 ve 400 beygir güç sunacağını söyleyen Karakaş 200 BG'lik versiyonun 7,6 saniyede, 400 BG'lik versiyonun ise 4,8 saniyede 0'dan 100 km/s hıza ulaşacağını belirtmişti.