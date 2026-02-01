Pamukkale Sessiz Sedasız Gitti: Togg'un Yeni Rengi Satışa Çıktı!

Türkiye'nin yerli otomobil markası Togg, Türkiye'nin şehirlerinden ilham alan renk seçeneklerini güncelledi. Marka Pamukkale rengini artık seçenekler arasından çıkartırken yeni renk seçeneğini de sipariş listesine ekledi. İşte konuyla ilgili detaylar...

Togg'un Yeni Rengi Belli Oldu: Seyhan!

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Togg, yeni rengini tüketicilere bugün itibariyle sundu. Bu kapsamda Pamukkale rengi seçenekler arasından kaldırılırken yeni renk Seyhan ismiyle satışa sunuldu.

Pamukkale gibi beyaz tonlarına yakın olan Seyhan rengi şu an aktif olarak Togg T10F ve T10X konfigüratörlerinde denenebiliyor. Ayrıca her iki modelde de Seyhan renk seçeneği ücretsiz olarak sunuldu.

Adana Çukurova’nın bereketli ovalarındaki pamuk tarlalarından ilham alan, Togg’un yeni rengi Seyhan ile tanışın. <🤍>#Togg#Seyhan pic.twitter.com/Q9VPXtpPnP — Togg (@Togg2022) February 1, 2026

Seyhan renginin gelişi ile birlikte Pamukkale rengi ise satıştan kalktı. Markanın bu noktada farklı bir stratejiye gittiği açıkça görülüyor ancak Pamukkale isminin tekrardan farklı bir tonla seçenekler arasında yer alıp almayacağı ise bilinmiyor.

Yeni renk opsiyonu ile birlikte T10X ve T10F için tüm renk seçenekleri ise şöyle oldu:

Anadolu

Ayder

Gemlik

Kapadokya

Oltu

Kula

Seyhan

Peki siz yeni Togg renk seçeneği Seyhan hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda bizimle paylaşmayı unutmayın...