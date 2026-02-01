250 Bin TL Zam! BYD Şubat 2026 Fiyat Listesini Yayınladı!

Elektrikli ve hibrit otomobilleriyle kullanıcıların dikkatini çeken BYD bu kez gündeme zam haberi ile geldi. Marka 2026 yılı Şubat ayının gelmesi ile birlikte tüm modellerinde ortalama 50 ile 100 bin TL arasında değişen fiyat artışları uyguladı. Peki BYD 2026 Şubat fiyat listesi ne durumda? İşte detaylar...

BYD'den 1 Şubat Güncellemesi: Tüm Modellere Zam!

BYD, Türkiye pazarında satışta olan elektrikli otomobil modellerinin hepsinde fiyat güncellemesine gitti. Bu kapsamda marka fiyat listesini 2026 yılı içerisinde ikinci kez güncellemiş oldu.

Yapılan yeni düzenleme ile birlikte BYD Atto 2 modelinin Boost versiyonunun satış fiyatı 1 milyon 624 bin TL'ye, Comfort versiyonunun satış fiyatı ise 1 milyon 734 bin TL'ye yükseldi. BYD Dolphin modelinin Comfort versiyonu ise 1 milyon 784 bin TL'den satışa sunuldu.

SUV segmentinde ise Atto 3 modelinde güncelleme yapıldı. Bu kapsamda Atto 3'ün Şubat 2026 zamlı fiyatı 2 milyon 249 bin TL olarak güncellendi. BYD Seal AWD ise artık 4 milyon 77 bin TL'den satışta.

Markanın üst segment versiyonlarında ise fiyat artışları daha fazla. Sealion 7 modelinin Design donanım paketi 100 bin TL zam ile 2 milyon 489 bin TL'den satışa sunulurken Excellence versiyonuna yapılan 251 bin TL zam ile satış fiyatı 4 milyon 190 bin TL oldu.

BYD 2026 Şubat Güncel Fiyat Listesi

Atto 2 Boost: 1.624.000 TL

1.624.000 TL Atto 2 Comfort: 1.734.000 TL

1.734.000 TL Dolphin Comfort: 1.784.000 TL

1.784.000 TL Atto 3: 2.249.000 TL

2.249.000 TL Seal AWD (Çift Motor): 4.077.000 TL

4.077.000 TL Sealion 7 Design: 2.489.000 TL

2.489.000 TL Sealion 7 Excellence: 4.190.000 TL

4.190.000 TL Han: 4.873.000 TL

4.873.000 TL Tang: 5.418.000 TL

