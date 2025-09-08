Togg T10F Tüm Teknik Özellikleri ve Donanım Seçenekleri Belli Oldu!

Türkiye'nin yerli elektrikli otomobil markası Togg yeni modelini bugün Almanya'da tanıttı. Yeni tanıtılan sedan model özellikle Türkiye'deki kullanıcılar tarafından merakla bekleniyordu. Peki yeni Togg T10F batarya, menzil, motor gücü ve diğer teknik özellikleri neler? İşte konuyla ilgili detaylar...

Togg T10F Teknik Özellikleri Belli Oldu!

Türkiye’nin yerli otomobil markası Togg ilk sedan modeli olan T10F’i IAA Mobility 2025 Fuarı’nda tanıttı. Lansmanın ardından aracın resmi kataloğu da paylaşılırken, hem teknik hem de donanım özellikleri netlik kazandı. Togg, T10F’in Türkiye’de 15 Eylül 2025’te, Avrupa’da ise 29 Eylül 2025’te ön siparişe açılacağını açıkladı. Fiyat bilgisinin de bu tarihlerde duyurulması bekleniyor.

Togg T10F Menzil ve Batarya Özellikleri

V1 Standart Menzil: 52,4 kWh batarya, 335 km menzil

V1 Uzun Menzil: 88,5 kWh batarya, 623 km menzil (şehir içi 786 km – 19 inç jantlı)

V2 Uzun Menzil: 610 km menzil

V2 AWD: 523 km menzil 180 kW hızlı şarj (%20–%80, 28 dk)

Togg T10F farklı kullanıcı profillerine hitap eden batarya seçenekleriyle öne çıkıyor. V1 Standart Menzil versiyonu 52,4 kWh batarya ile 335 km menzil sunarken, V1 Uzun Menzil’de 88,5 kWh batarya ile 623 km’ye kadar ulaşılabiliyor. V2 Uzun Menzil versiyonu 610 km, çift motorlu V2 AWD versiyonu ise 523 km menzil sunuyor.

Ayrıca V1 Uzun Menzil’in 19 inç jantlı versiyonunda şehir içi menzilinin 786 km olduğu belirtiliyor. Tüm versiyonlarda 180 kW hızlı şarj desteği mevcut. Araç 28 dakikada yüzde 20’den yüzde 80’e kadar şarj olabiliyor. AC şarj tarafında ise 11 kW destek sunuluyor.

Togg T10F Motor ve Performans

Tek motor: 160 kW güç, 350 Nm tork

Çift motor (AWD): 320 kW güç, 700 Nm tork

0-100 km/s hızlanma: 4,1 sn (V2 AWD), 7,5 sn (V2 Uzun Menzil)

Tek motorlu versiyon 160 kW güç ve 350 Nm tork, çift motorlu AWD versiyonu ise 320 kW güç ve 700 Nm tork üretiyor. 0-100 km/s hızlanma süresi, çift motorlu V2 AWD’de 4,1 saniye, V2 Uzun Menzil’de ise 7,5 saniye olarak açıklanıyor.

Togg T10F Renk v

e Donanım Seçenekleri

Mardin (Mavi)

Urla (Yeşil)

Gemlik (Lacivert)

Oltu (Siyah)

Kula (Gri)

Togg T10F, farklı zevklere hitap eden Mardin (Mavi), Urla (Yeşil), Gemlik (Lacivert), Oltu (Siyah) ve Kula (Gri) olmak üzere beş renk seçeneğiyle sunuluyor. Donanım tarafında ise V1 Standart Menzil, V1 Uzun Menzil, V2 Uzun Menzil ve V2 AWD olmak üzere dört farklı paket mevcut. Ayrıca kullanıcılar, ihtiyaçlarına göre Teknoloji ve Konfor Paketi, Kış Paketi, Akıllı Destek Paketi ve Meridian Ses Sistemi gibi ek opsiyonları tercih ederek araçlarını kişiselleştirebiliyor.

Aracın kaza testi sonuçları da yayınlandı. Konuyla ilgili haberimizi okumak için buraya tıklayınız. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...