Artık Saatler Kaldı: Togg T10F Ön Siparişi Nasıl Verilir?

Türkiye’nin ilk yerli elektrikli sedan modeli Togg T10F için beklenen gün geldi. Marka aracını ilk kez IAA Mobility 2025 Fuarı’nda tanıtmış ve ardından Türkiye satış tarihi için 15 Eylül’ü işaret etmişti. Şimdi ise ön sipariş süreci başlıyor. İşte Togg T10F için ön sipariş adımları ve araç hakkında merak edilen detaylar…

Togg T10F Ön Siparişi Nasıl Verilir?

Togg T10F için ön siparişleri 15 Eylül saat 10.00 itibarıyla alacak. İşte adım adım yapılması gerekenler:

Trumore uygulamasını indirin – iOS ve Android cihazlardan ücretsiz indirilebiliyor.

uygulamasını indirin – iOS ve Android cihazlardan ücretsiz indirilebiliyor. Hesap oluşturun veya giriş yapın – Kayıtlı kullanıcılar doğrudan giriş yapabiliyor.

– Kayıtlı kullanıcılar doğrudan giriş yapabiliyor. Ön sipariş menüsüne girin – Ana sayfadaki “T10F Ön Sipariş” sekmesine tıklayın.

– Ana sayfadaki “T10F Ön Sipariş” sekmesine tıklayın. Model ve donanımı seçin – V1 Standart, V1 Uzun, V2 Uzun veya V2 AWD seçeneklerinden birini belirleyin.

– V1 Standart, V1 Uzun, V2 Uzun veya V2 AWD seçeneklerinden birini belirleyin. Ön ödeme yapın – Belirlenen tutarı sistem üzerinden yatırarak ön siparişi tamamlayın.

– Belirlenen tutarı sistem üzerinden yatırarak ön siparişi tamamlayın. Sipariş onayını alın – Başvuru tamamlandığında size dijital olarak ön sipariş belgesi gönderilecek.

Togg T10F ilk kez Almanya’da düzenlenen IAA Mobility 2025’te sahneye çıkmış ve büyük ilgi görmüştü. Özellikle tasarımı, uzun menzil seçenekleri ve hızlı şarj desteğiyle Avrupalı rakiplerine gözdağı verdi. Araç için fiyat detayları ise yarın resmi olarak açıklanacak.

T10F’in 29 Eylül itibarıyla Türkiye’de doğrudan satışa sunulacağı da kesinleşmiş durumda. Ön sipariş teslimatlarının Eylül ayı sonu itibariyle başlaması bekleniyor. Bununla birlikte Avrupa için de bu tarih itibariyle satışlar başlayacak.

Togg T10F ve T10X kaza testi sonuçları da belli oldu. Avrupa'da satış öncesinde alınması gereken belgelerden biri olan kaza testi sonuçları Euro Ncap tarafından belirlendi. T10F ve T10X modelleri de Euro Ncap'ten 5 yıldız almayı başardı. Kaza testi videolarını görmek için buraya tıklayınız. Togg T10F tüm özellikler ve renk seçenekleri içinse buraya tıklayınız.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...