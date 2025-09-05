Togg T10X ve T10F Almanya'da! İlk Resmi Reklam Yayınlandı!

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Togg, Almanya pazarı için gün sayıyor. Yerli elektrikli otomobiller Almanya pazarına açılmadan önceki ilk reklam filmini de geçtiğimiz saatlerde yayınladı. Peki Togg T10X ve T10F Almanya fiyatı ne kadar olacak? İşte detaylar...

Türkiye’den Avrupa’ya: Togg, Almanya Tanıtımını Yayınladı!

Togg, IAA Mobility Fuarı kapsamında Almanya’yı hedefleyen bir tanıtım filmi yayınlayarak dikkatleri üzerine çekti. Söz konusu reklamda, yerli ve T10X ve yeni T10F sedan modelleri üzerinden markanın Avrupa pazarına dair kararlılığını vurguladı. Türkiye ile Almanya arasındaki bağlantıyı simgeleyen sahnelerle markanın küresel vizyonu destekleniyor.

Avrupa pazarı için Stuttgart’ta kurulan alt şirket ile birlikte başlayan süreçte test sürüşleri ve yerinde tanıtım olanakları da önemli rol oynuyor. Reklam filmindiyse Togg'un 2 modeli yer alıyor. Türkiye’de satışta olan T10X geniş iç hacmi, gelişmiş güvenlik sistemleri ve 314 ila 523 kilometre arasında değişen menzil seçenekleriyle öne çıkarken, CES 2024’te tanıtılan T10F sedan modeli ise modern fastback tasarımı ve 600 kilometreye yaklaşan menziliyle dikkatleri üzerine çekiyor.

Almanya’da devlet teşvikleri sayesinde yaklaşık 31 bin eurodan satışa sunulacak T10X Türkiye fiyatıyla kıyaslandığında ciddi bir fark yaratıyor. Bu durum, Avrupa’da markaya önemli bir rekabet avantajı sağlayabilir. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...