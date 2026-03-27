Togg T10X ve T10F Modellerine Zam Mı Geldi? İşte Detaylar!

Togg T10F fiyatlarında dikkat çeken artış sosyal medyada araç fiyatlarına yeni bir zam geldiği yönünde yorumlandı. Ancak yapılan incelemelerde fiyat yükselişinin doğrudan bir zamdan kaynaklanmadığı ortaya çıktı. Zira T10F modelinde yaşanan opsiyon özellik kaynaklı matrah değişikliği pek çok kişinin kafasını karıştırmış durumda. Peki Togg fiyatlarında yaşanan artışın ana sebebi ne? İşte konuyla ilgili detaylar...

Togg T10F Modeline Zam Mı Geldi?

Türkiye'de sıfır otomobil fiyatlarının belirlenmesindeki en büyük detaylardan biri matrah seviyeleri. Matrah, vergi borcunu hesaplamak için kullanılan ve vergi yasalarına göre belirlenen vergiye tabi tutar olarak açıklanmakta. Yani bir otomobilin Türkiye'ye giriş fiyatı belirlenen tutarın üzerine çıktığında araca uygulanan ÖTV oranı değişmekte. Bu durum yerli otomobillerde ise "üretim fiyatı-maliyeti veya bayilere satış fiyatı" olarak belirlenmekte.

Togg modellerine geldiği sanılan zam oranı ise aslında Togg T10F konfigüratöründe siyah koltuk seçeneğinin şu an için sunulmaması sistemin otomatik olarak beyaz koltuk opsiyonunu eklemesine nedeninden kaynaklanıyor. Zira bu opsiyon aracın vergisiz fiyatını artırarak ÖTV matrahının üstüne çıkmasına yol açıyor. Böylece model yüzde 25 ÖTV diliminden çıkarak yüzde 55 ÖTV dilimine giriyor.

Bu durum doğrudan liste fiyatında bir zam yapılmadan toplam satış fiyatının ciddi şekilde yükselmesine neden oluyor. Yani görülen fiyat artışı aslında vergi dilimi değişiminden kaynaklanıyor. Siyah koltuk seçeneğinin yeniden sunulması halinde modelin tekrar daha düşük ÖTV diliminde yer alması mümkün olabilir. Toparlamak gerekirse Togg T10F modellerinde herhangi bir zam yapılmadı.

Togg T10F Fiyatları Ne Kadar?

T10F V1 RWD Standart Menzil: 1.886.000 TL

T10F V1 RWD Uzun Menzil: 2.196.000 TL

T10F V2 RWD Uzun Menzil: 2.371.000 TL

T10F V2 4More Uzun Menzil: 3.178.000 TL

Fiyatlar seçilen renk, jant ve iç mekan opsiyonlarına göre değişiklik gösterebiliyor. Özellikle ücretli donanımlar eklendiğinde aracın ÖTV matrahı yükselerek farklı vergi dilimine geçmesine neden olabiliyor. Bu durumda toplam satış fiyatı önemli ölçüde artabiliyor. Togg T10F, arkadan itişli ve dört çeker (4x4) seçenekleriyle sunulurken uzun menzil versiyonlarında daha büyük batarya paketi yer alıyor.

Editörün Yorumu

Türkiye'de matrah seviyeleri ve ÖTV oranlarının belirlenme yöntemleri kafa karışıklığına yol açabiliyor. Togg örneğinde olduğu gibi pek çok farklı otomobilde de seçilen opsiyonlar farklı matrah seviyelerini beraberinde getirmekte ve kullanıcıların daha yüksek ücretlerle karşılaşmalarına sebep olabilmekte.

