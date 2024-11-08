Togg T10X Sahiplerine YouTube Kolaylığı! Artık Tru.Store’da

Yerli elektrikli araç Togg T10X için merakla beklenen YouTube uygulaması sonunda Tru.Store’da yayınlandı. Artık Togg T10X sahipleri, şarj molaları sırasında doğrudan uygulama üzerinden YouTube’a erişerek video izleyebilecek.

Tarayıcıdan Youtube'a Bağlanmaya Son

Öncesinde kullanıcılar, tarayıcı üzerinden YouTube’a bağlanmak zorunda kalıyordu, bu da bazı uyumsuzluk sorunları ve yavaşlığa yol açıyordu. Yeni uygulama ile Togg sahipleri daha stabil ve hızlı bir deneyim yaşayacak. Direkt olarak uygulama yordamıyla bağlantı kurarak video ve müzik videolarını oynatabilecekler.

Tru.Store Twitter hesabından yapılan paylaşım:

📣 YouTube şimdi https://t.co/k98ILbf3xy’da!



Dünyanın en büyük video platformundaki milyonlarca videoya T10X’inizden kolayca ulaşabilmenin keyfini çıkarın.



Yolculuk sırasında yolcu koltuğundan istediğiniz videoyu izleyin, yorum yapın, şarj deneyiminizi daha eğlenceli hale… pic.twitter.com/i0hptUxKD6 — Trumore (@ToggTrumore) November 8, 2024

Youtube Music'te Takılma Sorunu Devam Edebilir

Togg’un X hesabından yapılan paylaşımda, yeni uygulama ile T10X kullanıcılarının dünyanın en büyük video platformundaki milyonlarca videoya kolay erişim sağlayabileceği vurgulandı. Ancak, uygulamanın internet sitesi görünümünde açılması ve daha önce YouTube Music’te yaşanan gecikme ve takılma sorunlarının yeni uygulamada da olabileceği konusunda dikkat çekildi.

Yine de Togg, bu gelişme ile kullanıcıların şarj deneyimlerini daha eğlenceli hale getirmeyi amaçladığını belirtiyor. Daha evvelki gecikme sorunlarının yakın zamanda çözülebilme ihtimali, Youtube uygulamasının direkt olarak entegre edilmesiyle birlikte kolaylaşması da bir ihtimal.