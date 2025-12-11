TOGG Müjdeyi Verdi! Yerinde İnceleme Dönemi Başlıyor

Yerli girişimlerden biri olan TOGG'dan beklenen müjde geldi. Yeni duyuruya göre temsilci bayilik dönemine geçiliyor. Bu geçişle birlikte TOGG'u yerinden incelemek mümkün hâle gelecek. Bu iş birliği kapsamında TOGG otomobilleri kullanıcılara her zamankinden çok daha yakın bir hâle gelecek.

TOGG, Temsilcili Bayilik Sistemini Duyurdu

Yerli otomobil girişimi TOGG, temas ağını daha da güçlendirmek adına önemli bir adım attı. TOGG'un resmî x (eski adıyla Twitter) hesabı üzerinden yaptığı son açıklamaya göre temsilci bayilik modeli uygulanmaya başlanıyor. Bununla birlikte TOGG'un satış ve satış sonrası hizmetlerine fiziksel olarak da erişmek mümkün hâle geliyor.

Bu yeni model sayesinde kullanıcılar araçları yakından inceleyebilecekleri, teknik bilgi alabilecekleri ve sipariş süreçleri gibi konular hakkında danışabilecekleri fiziksel noktalara sahip olunacak. TOGG, bu hamle ile daha fazla kullanıcının yerli otomobillerin sunduğu özellikler hakkında bilgi sahibi olmasına yardımcı olmayı amaçlıyor.

Şirket şu anda Türkiye genelinde 9'u sabit, 8'i ise mobil olmak üzere toplam 17 noktadan oluşan bir ağa sahip. Bu yerler, potansiyel kullanıcıların TOGG araçlarını deneyimlemesine ve otomobiller hakkında bilgi edinmesine yardımcı oluyor. Ayrıca satış sonrası destek ve bakım hizmetleri için 37'is fiziksel, 35'i mobil olmak üzere toplam 72 servis mevcut. Temsilci bayilikler ise bunun üzerine ekleme yaparak TOGG'un çok daha kolay ulaşılabilir hâle gelmesine yardımcı olacak.

Bu bayiliklerde T10X ve T10F modelleri görebilecek, şarj teknolojisi hakkında bilgi alabileceksiniz. Ancak satın alma işlemi hâlâ Trumore uygulaması üzerinden yapılmaya devam edilecek. Yine de bayiler, bu süreçte kullanıcılara yardımcı olacak. Satış sonrasında bakım ve onarım gibi hizmetler de yine bu bayiliklerin yanındaki ya da aynı şehirdeki yetkili servisler üzerinden sağlanacak.

Ekonomim'de yer alan habere göre ilk olarak Antalya ve Gaziantep (Koluman), Bursa (Koçaslanlar Mobilite), Trabzon (Beyazlı Otomotiv) ve Tekirdağ (Volkan Otomotiv) temsilci bayilikleri faaliyete geçecek. İlerleyen süreçte ise bu uygulamanın daha da yaygınlaşması ve daha birçok temsilci bayiliğin faaliyetlerine başlaması bekleniyor.