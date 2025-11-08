Togg Trugo, Şarj Ağı Rekorunu Kırdı!

Elektrikli araç şarj ağı denince akla gelen ilk isimlerden Trugo, Türkiye’nin enerji dönüşümünde yeni bir kilometre taşına ulaştı. 2023 yılı Nisan ayından bu yana 5 milyon başarılı şarj işlemini tamamlayan şirket, pazar payında da açık ara liderliğini sürdürüyor. İşte konuyla ilgili detaylar…

Trugo, 5 Milyon Şarj İşlemini Geride Bıraktı: Pazar Liderliği El Değiştirmiyor!

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından yayımlanan verilere göre Trugo, temmuz ayında yüzde 27,03’lük pazar payıyla Türkiye’nin en çok tercih edilen şarj ağı operatörü oldu. Şirket bu başarısını sadece bir ayla sınırlı bırakmadı; Ağustos ayında yüzde 24,38, eylül ayında ise yüzde 23,53 pazar payıyla liderliğini korudu.

Türkiye genelinde İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Balıkesir, Muğla, Kocaeli, Bolu ve Konya en yüksek şarj tüketimine sahip şehirler olurken son aylarda bu sıralamada önemli bir değişim yaşanmadı. Veriler, elektrikli araç kullanımının büyük şehirlerde hızla arttığını ortaya koyuyor.

Trugo, bugün itibarıyla 81 ilin tamamında faaliyet gösteriyor. Şirketin iş birlikleriyle birlikte kurduğu 2 bin 200’ün üzerinde istasyon ve 4 binden fazla soket tüm elektrikli araçlara kesintisiz hizmet sunuyor. Ayrıca Trugo’nun ultra hızlı şarj cihazlarında kullanılan enerji, yüzde 100 yenilenebilir kaynaklardan elde ediliyor.

Kullanıcılar, Trugo’nun mobil uygulaması ve web sitesi üzerinden istasyon durumlarını şarj ücretlerini ve konum bilgilerini kolayca takip edebiliyor. Şirket yüksek hızlı şarj çözümleri ve sürdürülebilir enerji politikasıyla Türkiye’nin elektrikli mobilite dönüşümünün en güçlü temsilcilerinden biri haline gelmiş durumda.

