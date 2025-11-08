Xiaomi SU 7 Hız Sınırı Olmayan Alman Otobanında Test Edildi!

Xiaomi teknoloji dünyasındaki etkisini şimdi de otoyollarda hissettirmeye başladı. Zira şirketin iddialı elektrikli otomobili SU7 Ultra, Avrupa yollarında gerçekleştirdiği özel bir test sürüşüyle gündeme damga vurdu. Üstelik direksiyon başında bizzat Xiaomi Başkanı Lu Weibing vardı. İşte detaylar…

Xiaomi SU7 Ultra Alman Otobanlarında Hız Sınırlarını Zorladı!

Weibing, Berlin’den başlayıp Hamburg ve Frankfurt’a uzanan yaklaşık 800 kilometrelik bir rota boyunca SU7 Ultra’nın performansını test etti. Almanya’nın ünlü Autobahn otoyolunda hız limitinin olmadığı bölümlerde aracın 260 km/s hız sınırını gördüğünü paylaşan Weibing, bu sırada aracın “olağanüstü dengede kaldığını” vurguladı.

Sürüş boyunca yalnızca hız değil Avrupa’daki şarj altyapısı da sınavdan geçti. Weibing kullandığı istasyonlarda sürecin beklediğinden daha sorunsuz geçtiğini ve altyapının “çok iyi seviyede” olduğunu belirtti. Ancak asıl dikkat çekici an otoban molalarında yaşandı zira Alman sürücüler, SU7 Ultra’yı tanıyıp merakla incelemeye geldi.

SU7 Ultra’nın geçtiğimiz aylarda Nürburgring pistindeki performansıyla adını duyurması aracın Almanya’da tanınırlığını artırmış görünüyor. Bu test sürüşüyle birlikte Xiaomi Avrupa’da otomobil algısını güçlendiren bir adım daha attı.

Şirketin hedefi ise 2027 yılında resmen Avrupa pazarına girmek ve elektrikli mobilite alanında iddialı bir oyuncu haline gelmek. Xiaomi’nin küresel stratejisi açısından bu test sürüşü sadece bir deneme değil aynı zamanda Avrupa’daki rekabet öncesi bir güç gösterisi olarak da görülüyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar bölümünde bizimle paylaşmayı unutmayın...