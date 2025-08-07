Togg'dan Önemli Açıklama: Trugo Şarj İşlemi Sayısı Açıklandı!

Trugo Türkiye’de uçtan uca kesintisiz ve yüksek performanslı şarj ağı kurma hedefiyle çıktığı yolda 3 yıldan kısa sürede 4 milyon adedi aşkın şarj işlemine ulaştı. İlk istasyonlarını 11 Ekim 2022’de Bolu HighWay Dinlenme Tesisi’nde devreye alan şirket o tarihten bu yana Türkiye’nin 81 ilinde her biri çift soketli 1000’in üzerinde ultra hızlı DC ve 500’den fazla AC şarj cihazıyla hizmet veriyor. İşte konuyla ilgili detaylar...

Trugo'dan Önemli Kilometre Taşı: 4 Milyon İşleme Ulaşıldı!

Trugo tamamı 180 kW ve üzeri güç sunan DC şarj cihazlarıyla 81 ilde hizmet veren tek operatör konumunda. Ultra hızlı DC cihazları sayesinde bir bataryanın doluluk oranı 30 dakikadan kısa sürede yüzde 20’den yüzde 80’e kadar yükseliyor. Bu süreçte kullanılan enerjinin tamamı sertifikalı yüzde 100 yenilenebilir kaynaklardan sağlanıyor.

Şirket yolculuk boyunca kesintisiz bir deneyim sunmak için şehirlerarası güzergâhlara yayılan şarj noktalarıyla elektrikli araç kullanıcılarının öncelikli tercihi haline geldi. AC şarj istasyonları ise şehir içi kullanımda günlük ihtiyaçları hızlıca karşılayacak şekilde konumlandırıldı. Trugo mobil uygulaması ve web sitesi üzerinden kullanıcılar istasyon doluluk durumunu gerçek zamanlı takip edebiliyor en uygun konumu seçip şarj sürecini başlatabiliyor.

Uygulama üzerinden şarjın tamamlandığına dair bildirim almak geçmiş işlemleri inceleyip ödemeyi gerçekleştirmek de mümkün. Ayrıca eczane, kafe, oyun parkı, AVM veya restoran gibi seçeneklere göre filtreleme yaparak ihtiyaçlarına en yakın istasyonu bulabiliyorlar. Bu üç yıllık dönemde kaydedilen 4 milyonun üzerindeki şarj işlemi Trugo’nun elektrikli araç ekosistemindeki liderliğini ve kullanıcı memnuniyetini pekiştiriyor.

Şirket sürdürülebilir ulaşımın yaygınlaşmasına sağladığı katkıyı artırmak amacıyla yatırımlarını ve ağını genişletmeye devam edecek. Togg Trugo güncel şarj ücretleri ise şöyle: