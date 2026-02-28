Xiaomi Yazılım Desteğini Kaybeden Cihazlar Listesine 14 Telefon ve 2 Tablet Ekledi

Xiaomi, güncelleme desteğini kestiği cihazların yer aldığı EOL listesini güncelledi. Yapılan güncelleme ile birlikte pek çok model bu listeye eklendi. Listeye giren cihazlar arasında şirketin 2020'de tanıttığı Mi 11'ler ve Xiaomi 12 Pro'nun Dimensity işlemcili versiyonu gibi pek çok farklı telefon ve tablet var.

Güncelleme Desteğini Kaybeden Xiaomi Tablet ve Telefonlar Hangileri?

Mi 11

Mi 11 Ultra

Mi 11 Pro

Mi 11 LE

Xiaomi 11T

Xiaomi 11T Pro

Xiaomi 11 Lite 5G NE

Xiaomi 11 Lite NE

Xiaomi 11i

Xiaomi 11i HyperCharge

Xiaomi 12 Pro Dimensity

Redmi Note 11 Pro

Redmi Note 11 Pro+

Redmi Note 11 Pro+ 5G

Xiaomi Pad 5

Xiaomi Pad 5 Pro 12.4

Listeye giren cihazların arasında Xiaomi'nin 2020'de tanıttığı amiral gemisi Mi 11 modelleri geliyor. Kutudan Android 11 ile çıkan Xiaomi Mi 11, geçtiğimiz altı yıl içerisinde üç büyük Android güncellemesi aldı. Söz konusu modelin son aldığı güncelleme ise Android 14 tabanlı HyperOS 1 oldu. Ancak Xiaomi, söz konusu model için güvenlik güncellemeleri yayınlamaya devam etti.

Şimdi ise şirket, Mi 11'i güncelleme desteği kesilen cihazlar listesine ekleyerek Mi 11'in tabutuna son çiviyi çakmış oldu. Elbette ki standart modelin yanı sıra Mi 11 Ultra ve Mi 11 Pro gibi serinin diğer modelleri de bu listeye eklendi. Şaşırtıcı olan ise Xiaomi 12 Pro'nun Dimensity versiyonunun bu listeye eklenmesi oldu. Temmuz 2022'de tanıtılan cihaz henüz sadece dört yıllık. Kimse HyperOS 4 güncellemesi almasını beklemese de güvenlik güncellemeleri bile almayacak olması şaşırtıcı.

Yine 2022'de çıkan Redmi Note 11 serisi de güncelleme desteğini kaybetti. Bu ülkemizdeki kullanıcılar için oldukça kötü haber çünkü Redmi Note 11'ler hala oldukça popüler. Ayrıca Ağustos 2025'te tantıılan Xiaomi Pad 5 ve Xiaomi Pad 5 Pro da güncelleme almayacak tablet modelleri olarak listeye eklendi.

Cihazım Listede Ne Yapmalıyım?

Eğer siz de bu listedeki cihazlardan birini kullanıyorsanız yapmanız gereken şey en kısa süre içerisinde kendinize yeni bir telefon almak. Ne yazık ki bu akıllı telefon üreticilerinin sizi yeni telefon almaya ikna etmek için kullandığı bir pazarlama tekniği değil.

Akıllı telefonlarımız sahip olduğumuz en büyük yardımcılarımız ve içerisinde özel hayatımızdan tutun da finansal bilgilerimize kadar pek çok veri var. Üreticiler güncelleme desteğini kestiğinde bu bilgilerin hepsi tehlikeye girer. Hatta bazı uygulamalar sırf bu nedenle doğrudan kullanılamaz hale gelir.

Bu nedenle yapabileceğiniz en doğru şey bütçenize uygun yebi bir modele geçmektir. Yine de listede yer alan Redmi Note 11 serisinin hala ülkemizde satılığını göz önünde bulundurduğumuzda bütçenize uygun modeli satın alırken çıkıi tarihine dikkat etmek akıllıca olacaktır.