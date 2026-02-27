6.489 TL'lik 6 Oyun Kısa Süreliğine Ücretsiz Oldu! Acele Edin

Xbox mağazasında kaçırılmayacak bir kampanya başladı. Bu kampanya kapsamında simülasyondan şehir kurmaya kadar çeşitli türlerde altı oyun kısa süreliğine ücretsiz oldu. Bunlar arasında çok popüler yapımlar da bulunuyor. Kampanya sona erdikten sonra oyunları oynamaya devam etmek isterseniz satın almanız gerekecek.

Xbox'ta Hangi Oyunlar Ücretsiz Oldu?

Anno 117: Pax Romana

Stuffed

Moving Out 2

Atari 50: Anniversary Celebration

The Sinking City Remastered

Marathon

Xbox mağazasında başlayan "Free Play Days" kampanyası 1 Mart 2026 tarihinde sona erecek. The Sinking City Remastered ve Marathon'u tüm Xbox oyuncuları oynayabilir. Listede yer alan Anno 117: Pax Romana, Stuffed, Moving Out 2 ve Atari 50: Anniversary Celebration'a erişebilmek için Game Pass Ultimate, Premium veya Essential üyeliğinin olması gerekiyor.

Anno 117: Pax Romana Nasıl Bir Oyun?

Anno 117: Pax Romana, şehir kurma oyunları oynamayı seven oyunculara hitap ediyor. Ubiosft tarafından geliştirilen oyun, a Roma İmparatorluğu'nda geçiyor. Şehir kurup yönetmeye çalıştığımız yapımda hem tek oyunculu hem de çevrim içi mod bulunuyor. Oyunun 84 Metacritic puanına sahip olduğunu belirtelim.

Stuffed Nasıl Bir Oyun?

Stuffed, Ellie'nin kabuslarını konu alıyor. Oyuncak ayıyı kontrol ettiğimiz oyunda evin içinde kabusların içindeki yaratıklara karşı mücadele ediyoruz. Birinci şahıs kamera açısıyla oynanan yapımda tek oyunculu ve çevrim içi eşli yani co-op modlar yer alıyor. Co-op mod 4 oyuncuya kadar destekliyor. Dolayısıyla oyunu arkadaşlarımızla birlikte oynayabiliyoruz.

Moving Out 2 Nasıl Bir Oyun?

En iyi simülasyon oyunları arasında yer alan Moving Out 2'de eşyaları belirtilen noktaya taşımaya çalışıyoruz. Bazen eşyalar kapıdan sığmayabiliyor. Böyle durumlarda yaratıcı çözümler bulmamız gerekiyor. Yayıncılığını Team17'nin üstlendiği oyunda tek oyunculu modun yanı sıra co-op mod da bulunuyor.

The Sinking City Remastered Nasıl Bir Oyun?

Frogwares tarafından Unreal Engine 5 ile geliştirilen The Sinking City Remastered, dedektiflik oyunları oynamayı seven oyunculara hitap ediyor. Dedektif Charles'ı kontrol ettiğimiz yapımda gizemli olayları araştırıyoruz. Topladığımız ipuçlarını göz önünde bulundurarak olayları çözmeye çalışıyoruz. Oyunda Türkçe arayüz ve alt yazı desteği mevcut.

Marathon Nasıl Bir Oyun?

Takım tabanlı bir shooter yani nişancı oyunu olan Marathon, birinci şahıs kamera açısıyla oynanıyor. Oyunda farklı yeteneklere sahip karkaterler bulunuyor. Bir karakter seçip aksiyon dolu mücadeleye dahil oluyoruz. Ekipmanları oyun tarzımıza göre özelleştirebiliyoruz. Çevrim içi taban olan bu oyun, Bungie tarafından geliştirildi.

Atari 50: Anniversary Celebration Nasıl Bir Oyun?

Atari 50: Anniversary Celebration, Atari'nin 50 yıllık tarihini anlatan interaktif bir belgesel gibi tasarlandı. Bu sürüm yalnızca nostaljoik bir deneyim sunmakla kalmıyor aynı zamanda oyun tarihine meraklı olan kişiler için kapsamlı bir bilgi kaynağı sağlıyor. Asteroids ve Missile Command dahil olmak üzere 90'dan fazla oyun mevcut. Bu oyunlar ile nostalji yaşayabiliyoruz.