Togg, Trumore Dijital Premium'u Duyurdu: İşte Yeni Abonelik Hizmeti Hakkında Bilmeniz Gereken Her Şey!

Ülkemizin ilk yerli elektrikli otomobil üreticisi Togg, T10X modeli için sunduğu yeni dijital hizmet paketiyle gündeme geldi. “Trumore Dijital Premium” isimli yeni abonelik hizmeti, araç sahiplerine yapay zeka tabanlı dijital asistan başta olmak üzere pek çok kullanışlı özellik ve etkileyici fırsatlar sunuyor. Gelin hep beraber Trumore Dijital Premium'un özelliklerine ve fiyatına bir göz atalım.

Trumore Dijital Premium Neler Sunuyor

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Yeni abonelik hizmetinin en dikkat çekici özelliklerinden yapay zeka destekli akıllı asistan ile başlayalım. Kullanıcılar, sesli komutla çalışan bu asistan ile birlikte hem daha akıllı bir sürüş deneyimi yaşayacak hem de günlük yaşamda yeni bir yardımcıya sahip olacak.

Yeni asistan, rota önerilerinden yemek tariflerine ve çocuklar için eğlenceli içeriklere kadar pek çok konuda araç sahiplerine bilgi sağlayacak. Sürücünün yönlendirmelerine gerçek zamanlı olarak tepki verebilen yeni sistem, yolculukları daha etkileşimli ve keyifli hale getirecek.

Trumore Dijital Premium’un bir diğer dikkat çeken özelliği ise Türk Hava Yolları'nın Miles&Smiles kampanyası. THY ile yapılan iş birliği sayesinde kullanıcılar T10X ile gerçekleştirdikleri yolculuklarda mil ve statü puanı kazanabilecek.

Miles&Smiles fırsatının yanı sıra yeni abonelik hizmeti, sunduğu dijital anahtar paylaşım sistemi sayesinde, araç sahiplerinin T10X’i mobil cihazları aracılığıyla güvenli bir şekilde yakın çevresiyle paylaşabilmesine imkan tanıyacak. Paketin sunduğu hücresel bağlantı desteği ise araçların her zaman internete bağlı kalmasını sağlayacak.

Trumore Dijital Premium Fiyatı

T10X kullanıcılarına hem pratik hem de kişiselleştirilmiş bir sürüş deneyimi vadeden Dijital Premium'un fiyatı altı aylık kullanım için 1.079,94 TL açıklandı.

Trumore Dijital Premium Paket ile tanışın... 🌟

https://t.co/k98ILbevI0’un zengin uygulama dünyasıyla T10X kullanıcılarının her yolculuğu bambaşka bir deneyime dönüşüyor.

#Trumore#Togg pic.twitter.com/Z8fbwkZKDA — Trumore (@ToggTrumore) May 23, 2025

Peki siz Togg'un yeni abonelik hizmeti hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...