Togg’da Yeni Seviye: Artık Aracınızı Akıllı Saatinizden Kontrol Edebileceksiniz!

Türkiye'nin yerli otomobil markası Togg seviyeyi bir adım daha ileri taşımaya kararlı. Togg modellerine gelen yeni Trumore güncellemesi ile birlikte artık aracınızı akıllı saatiniz üzerinden de kontrol etmeniz mümkün hale geliyor. Peki akıllı saat ile hangi Togg özelliklerini kontrol etmeniz mümkün? İşte konuyla ilgili detaylar ve Togg Trumore 2.1.16 sürümü notları...

Togg Trumore 2.1.16 Güncellemesi Yayınlandı!

Togg'un akıllı mobilite platformu Trumore için yeni bir güncelleme yayınlandı. Togg Trumore 2.1.16 güncellemesi olarak isimlendirilen yeni güncelleme ile birlikte artık Togg ekosistemi "Smart Watch" desteğine de sahip olmuş oldu. Yeni özellik ile birlikte artık belirli araç fonksiyonlarını telefonunuzu hiç kullanmadan sadece akıllı saatiniz aracılığıyla kontrol etmeniz mümkün hale geldi.

Apple Watch Serisi Saatlerde Akıllı Cihazım Şimdilik Sadece Batarya Yüzdesini ve Menzili Gösteriyor.@Togg2022 #togg https://t.co/QYReqe8RTC pic.twitter.com/BS5nRf5j4q — Togg Team Türkiye (@TOGG_Team) February 16, 2026

Yeni Togg güncelleme paketi sayesinde telefonunuzu hiç cebinizden çıkarmadan temel kontrolleri gerçekleştirebilmek özellikle günlük kullanımda ciddi bir pratiklik sunuyor. Şimdilik Apple Watch modellerinde bulunan uygulama bünyesinde batarya yüzdesi ve kalan menzil miktarı gösteriliyor ancak ilerleyen süreçte uzaktan çalıştırma, araç içi ısıtma-soğutma vb. pek çok farklı komutun da eklenmesi bekleniyor.

Yeni Trumore güncellemesi ile birlikte yalnızca akıllı saat desteği eklenmedi. Ana sayfa tasarımı sadeleştirildi ve arayüz daha akıcı hale getirildi. Menü geçişleri optimize edilirken görsel karmaşa azaltıldı. Böylece uygulama daha modern ve stabil bir deneyim sunmaya başladı. Ayrıca yeni güncelleme ile birlikte menüler arasındaki geçişlerin de rahatlaması ile birlikte daha az bağlantı sorunu yaşanması bekleniyor.

“Akıllı Cihaz” ve “Gez” bölümlerinde de çeşitli geliştirmeler yapıldı. Özellikle sipariş sürecindeki finansman adımlarının optimize edilmesi, satın alma sürecini daha hızlı ve net bir yapıya kavuşturuyor. Dijital akışların sadeleştirilmesi sayesinde kullanıcıların işlemleri daha kısa sürede tamamlaması hedefleniyor. Bundan önce yaşanan satın alma süreçlerindeki kasma, donma veya uygulamadan atma gibi sorunlar da bu vesileyle düzeltildi.

Güncelleme şu anda aktif olarak App Store ve Google Play Store üzerinden yayınlandı. Otomatik güncelleme özelliği kapalı olan kullanıcılar uygulama marketleri üzerinden manuel olarak güncelleme işlemini başlatabilirler. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...