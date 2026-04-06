Togg Modellerine Yeni Yazılım ve Donanım Güncellemesi! BDCC Modülü Ortaya Çıktı!

Togg modelleri için dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Marka hem T10X hem de T10F modellerini ilgilendiren yeni bir donanım ve yazılım güncellemesini sundu. Bu kapsamda T10X modellerine BDCC adı verilen yeni bir modül eklenecek. T10F modellerinde ise bu modül halihazırda yer almakta. Peki yeni Togg güncellemesi kullanıcılara neler sunuyor? Togg T10X BDCC modülü nedir ve ne işe yarıyor? İşte konuyla ilgili detaylar...

Togg T10X Modellerine Gelen Donanımsal Güncelleme Nedir?

Togg tarafından paylaşılan bilgilere göre yeni üretim Togg T10X modellerinde BDCC modülü yer alıyor. Bu modül aracın gövde elektroniğini yöneten merkezi kontrol ünitesi olarak görev yapıyor. Yani motor veya batarya değil konfor ve kontrol sistemlerini yöneten bir donanım olarak öne çıkıyor.

Bu durum Togg T10X modelinde yalnızca yazılımsal değil donanımsal bir güncelleme yapıldığı anlamına geliyor. BDCC modülünün daha önce Togg T10F modelinde kullanılması, markanın elektronik alt yapısını tüm araçlarında ortak hale getirmeye başladığı anlamına geliyor.

Togg BDCC Modülü Nedir? Ne İşe Yarıyor?

BDCC araçların gövde elektroniğini yöneten merkezi kontrol modülü olarak çalışıyor. Bu modül birçok konfor ve kontrol sistemini tek noktadan yönetiyor. Yani aracın motor ve batarya elektroniğini hariç tutarak geri kalan tüm elektronik kontrol merkezlerini tek bir modül üzerine topluyor.

BDCC modülünün başlıa görevleri şöyle sıralanıyor:

Kapı kilitleri ve cam kontrolleri

İç ve dış aydınlatma sistemleri

Anahtarsız giriş ve çalıştırma

Klima ve kabin fonksiyonları

Koltuk ayarları

Ambiyans aydınlatma

Kabin içi elektronik kontroller

Bu modül sayesinde aracın elektronik altyapısı daha da merkezi bir hale geliyor. Bu sayede yeni yazılım özelliklerinin ve aracın diğer elektronik özelliklerinin daha stabil çalışması sağlanıyor.

BDCC Modülüne Sahip Olmayan Togg Modelleri Yeni Güncellemeleri Alacak Mı?

Pek çok T10X kullanıcısı yeni güncellemeleri alıp almayacakları noktasında soru işaretlerine sahip. Eğer yeni özellikler BDCC donanımına bağlıysa eski T10X modelleri yeni yazılım güncellemelerini tam kapsamlı şekilde alamayabilir. Bu durumda eski araçlara sınırlı yazılım güncellemesi sunulması mümkün görünüyor.

Bir diğer ihtimal ise Togg’un yazılımı donanıma göre farklılaştırması. Bu senaryoda eski araçlar da güncellemeyi alabilir ancak bazı özellikler aktif olmayabilir. Bu yaklaşım birçok üretici tarafından kullanılan bir yöntem olarak biliniyor.

Editörün Yorumu

Togg T10X’te BDCC modülünün ortaya çıkması modelin elektronik mimarisinde önemli bir değişime işaret ediyor. Bu hamle T10F ile ortak altyapıya geçişin başlangıcı olabilir. Aynı zamanda Togg 2.0 yazılımının da yolda olduğuna dair güçlü sinyaller veriyor. Ancak eski T10X kullanıcıları için güncellemenin kapsamı henüz netleşmiş değil.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.