Togg Gerçekten Yerli Mi? Türkiye'nin En Yerli Otomobilleri Belli Oldu!

Türkiye otomotiv sektörü için önemli duraklardan biri haline geldi. Sahip olduğu jeopolitik konum ve hem Asya hem de Avrupa ile ikili ilişkilerinin iyi olması özellikle Avrupa pazarına açılmak isteyen markalar için ilk uğrak noktası haline gelmesini sağlıyor.

Bu kapsamda pek çok marka Türkiye'de üretim yaparken yayınlanan bir liste pek çok soruya cevap oldu. Peki Togg gerçekten yerli mi? Türkiye'de üretilen otomobiller hangileri? İşte karşınızda en yerli otomobiller listesi...

Türkiye'de Üretilen En Yerli Otomobiller Listesi!

Togg T10F ve T10X Modelleri (Yerlilik oranları yüzde 78,9 ile yüzde 84,1 arasında değişmekte)

(Yerlilik oranları yüzde 78,9 ile yüzde 84,1 arasında değişmekte) Hyundai i20 ve Bayon Modelleri (Yerlilik oranları yüzde 53,7 ile yüzde 60,8 arasında değişmekte)

(Yerlilik oranları yüzde 53,7 ile yüzde 60,8 arasında değişmekte) Renault Megane, Clio ve Duster Modelleri (Yerlilik oranları yüzde 42 ile yüzde 63,5 arasında değişmekte)

(Yerlilik oranları yüzde 42 ile yüzde 63,5 arasında değişmekte) Fiat Egea Sedan Modelleri (Yerlilik oranları yüzde 52 ile yüzde 64 arasında değişmekte)

(Yerlilik oranları yüzde 52 ile yüzde 64 arasında değişmekte) Toyota Corolla ve C-HR Modelleri (Yerlilik oranları yüzde 47 ile yüzde 52 arasında değişmekte)

(Yukarıdaki liste de tüm yerli modelleri kapsayacak şekilde bir sıralama yapılmıştır. Çünkü modellerin sahip olduğu farklı donanım paketleri ile birlikte yerlilik oranı da değişmektedir.)

Marka bazlı listenin yanında en yerli modellere odaklandığımızda Togg, yüzde 83,90 ile listenin zirvesinde yer alan T10F V2 LR modeliyle açık ara lider konumda bulunuyor. Tofaş cephesinde en yüksek oran yüzde 64,0 ile Fiat Egea Sedan 1.4 Benzin Manuel versiyonunda kaydediliyor.

Hyundai tarafında i20 1.2 MPI Manuel modeli yüzde 60,8 yerli katkı oranıyla markanın zirvesinde yer alıyor. Toyota için en yüksek yerlilik oranı yüzde 52,0 ile Corolla 1.5 Benzin Otomatik (Vision Mds) versiyonunda görülürken, Renault tarafında ise Megane 1.6 Benzin Otomatik versiyonu yüzde 53,0 ile markanın en yerli modeli oluyor.

Akıbeti merak edilen Hyundai i10 modeli ise üretiminin bitmesi sebebiyle artık listelerde yer almamakta. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda bizimle paylaşmayı unutmayın...