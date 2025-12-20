500 Bin Sosyal Konut Projesi İçin Rekor Başvuru! Rakamlar Açıklandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulan ve dar gelirli aileleri ev sahibi yapmayı amaçlayan 500 Bin Sosyal Konut Projesi için başvurular sona erdi. TOKİ tarafından yürütülen projede 81 ilde inşa edilecek 2+1 ve 1+1 daireler için milyonlarca vatandaş yoğun ilgi gösterdi. Peki kaç başvuru yapıldı? Rakamlar açıklandı.

500 Bin Sosyal Konut Projesine Kaç Kişi Başvurdu?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ'nin 500 Bin Sosyal Konut Projesi ile ilgili önemli detayları paylaştı. Bakan Kurum’un verdiği bilgilere göre söz konusu projeye tam 8 milyon 840 bin vatandaş başvuruda bulundu. Ancak bu başvuruların tamamı geçerli sayılmadı. Öyle ki tüm kriterleri karşılayan başvuru sayısı 5 milyon 242 bin olarak açıklandı.

En fazla başvurunun İstanbul, Ankara ve İzmir’den geldiği belirtilirken, başvurular arasında en yoğun talebin “Genç” kategorisinde olduğu ifade edildi. Bakan Kurum, projede ilk kuraların yıl bitmeden gerçekleştirileceğini de sözlerine ekledi. Açıklaması şu şekilde:

Yüzyılın konut projesine 8 milyon 840 vatandaşımız kampanyamıza başvurdu. Tüm kriterlere uyan geçerli başvuru sayısı ise 5 milyon 242 bindir. En çok başvuru aldığımız il İstanbul, onu Ankara ve İzmir izliyor. Yine en çok başvuruda bulunulan kategori ise gençlerimiz... 81 ilde inşa edeceğimiz 500 bin konut için 29 Aralık’ta, yıl bitmeden ilk kuralarımızı çekmeye başlıyoruz. - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum

500 Bin Sosyal Konut Projesi Nedir?

İlk olarak yılın başlarında duyurulan 500 Bin Sosyal Konut Projesi, dar ve orta gelirli vatandaşların uygun fiyatlarla konut sahibi olmasını hedefleyen büyük çaplı bir TOKİ girişimi. Proje kapsamında Türkiye genelinde farklı şehirlerde toplam 500 bin konut inşa edilerek başvuru yapanlara düşük peşinat ve uygun taksit seçenekleriyle sunulması planlanıyor.

İstanbul için fiyatlar şu şekilde:

Konut Tipi Metrekare Toplam Fiyat Peşinat (%10) Aylık Taksit 1+1 Daire 55 m² 1.950.000 TL 195.000 TL 7.313 TL 2+1 Daire 65 m² 2.450.000 TL 245.000 TL 9.188 TL 2+1 Daire 80 m² 2.950.000 TL 295.000 TL 11.063 TL

Anadolu illeri için fiyatlar şu şekilde:

Konut Tipi Metrekare Toplam Fiyat Peşinat (%10) Aylık Taksit 1+1 Daire 55 m² 1.800.000 TL 180.000 TL 6.750 TL 2+1 Daire 65 m² 2.200.000 TL 220.000 TL 8.250 TL 2+1 Daire 80 m² 2.650.000 TL 265.000 TL 9.938 TL

Proje kapsamında bazı gruplara öncelik tanınıyor. Buna göre 18-30 yaş arası gençler ve sosyal güvencesi olan dar gelirli emekliler için ayrı ayrı yüzde 20’lik kontenjan ayrılmış durumda. Şehit yakınları ve gaziler için yüzde 5, engelli vatandaşlar için ise yüzde 5 kontenjan belirlendi. Geriye kalan yüzde 50’lik pay ise diğer başvuru sahipleri yani önceliği olmayan vatandaşlar için ayrılıyor.

