Tomb Raider Catalyst, The Game Awards Öncesinde Sızdırıldı

Başlamasına saatler kala, The Game Awards şovu öncesinde sızıntılar yaşanmaya devam ediyor. Görünüşe göre bizi iki Tomb Raider duyurusu bekliyor. Bunlardan ilkini, dün sizinle paylaşmıştık. İkincisi ise Tomb Raider Catalyst olacak gibi gibi görünüyor.

Sıradaki Ana Seri Tomb Raider Oyunu, The Game Awards Öncesinde Sızdırıldı

Oyun sektöründeki sunumların kapanışı niteliği taşıyan The Game Awards, TSİ 03:30 sıralarında başlayacak. Bizi 07:00 sıralarına kadar sürecek yeni duyurular ve yıl içerisinde çıkan oyunların ödüllendirileceği ve en iyinin belirleneceği uykusuz bir gece bekliyor. Heyecanla beklenen şov sırasında, orijinal Tomb Raider oyununun hikayesinin modern zamana uygun yeniden anlatılacağı Tomb Raider: Legacy of Atlantis duyurusu bekliyor. Ancak görünen o ki gecede tek bir duyuru yok. Sıradaki ana Tomb Raider da kendisini sonunda gösterdi.

Amazon Games listelemesine ait olan bir paylaşım, Reddit sitesindeki Tomb Raider başlığına taşındı.

Her iki Tomb Raider oyunun da PC (Steam), PlayStation 5 ve Xbox Series için geliştirilmekte olduğu bilgisine yer verilmiş. Orijinal oyunun yeniden yapımı için herhangi bir tarih bilgisi verilmeyip, Tomb Raider Catalyst için 2027 yılına işaret ediliyor.

2022 yılının Ekim ayındaki State of Unreal etkinliği sırasında duyurulan oyun için resmi bir bilgi verilmemiş olsa da, sosyal medya üzerinde yaşanan sızıntılar ile bu defa Hindistan dolaylarında geçen bir maceraya atılacağımızı öğrenmiştik. Öyle ki doğal bir felaketin ülkenin kuzeyini vuracağı ve kadim İmparator Ashoka ile alakalı eserlerin ve harabelerin ortaya çıkacağı söylenmişti. Sonrasında ise bu önemli eserleri ele geçirmek için, rakip hazine avcıları ile zamana karşı yarışa gireceğimiz aktarılmıştı.

Oynanış tarafında açık dünya oynanışın hakim olmasının yanı sıra, MMO elementleri içereceği ve motosiklet, paraşüt ve daha başka hızlı seyahat edebileceğimiz de söylenmiş olup, stratejik olarak görevlerimizde bize yardımcı olması ve rakipleri ortadan kaldırabilmesi için ekip ve müttefik oluşturma sisteminin olacağı da gelen bilgiler arasında yer almıştı. Dahası ise ölümcül olmayan çatışma seçeneğinin varlığından da bahsedilmişti. Bakalım The Game Awards şovu sırasında bizleri neler bekliyor? Gelişmeleri takipteyiz.