Yıldız İsim Tomb Raider Dizisi Kadrosuna Katılabilir

Bugün itibarıyla final sezonu yayınlanacak olan Tomb Raider: The Legend of Lara Croft dizisinin ardından, sırada canlı aksiyon dizi uyarlaması var. Başta serinin meraklıları olmak üzere dizi meraklılarının da büyük bir ilgiyle bekledikleri uyarlama için uzun zamandan sonra heyecan verici gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Görünüşe göre Alien yıldızı kadroya dahil olacak.

Sigourney Weaver Tomb Raider Dizisi Kadrosuna Mı Katılıyor?

Deadline sitesine yansıyan habere bakılırsa, Tomb Raider için Sigourney Weaver ile görüşmeler başlamış. Henüz resmi bir teyit veya yalanlama gelmediği için, kesin olarak kadroya dahil olup olmadığı veya hangi rolde karşımıza çıkacağı bilinmiyor. Haliyle, resmi açıklama gelene kadar bu gelişmeyi bir söylenti olarak aklımızın bir köşesinde tutmakta fayda var.

Geçtiğimiz hafta içerisinde Martin Bobb-Semple (All-American: Homecoming) dizi uyarlamasının kadrosuna dahil olmuştu. Eğer gerçekten bir görüşme durumu varsa ve olumlu sonuçlanırsa, hem büyük bir heyecan yaratacak ve hem de dikkat çekici bir kadronun oluşturulmakta olduğu düşüncesi oluşturacaktır. Bu da elbette hem Prime Video ve hem de dizi için artı bir puan anlamına gelecektir. Diğer yandan, sıradaki oyun için de ilgiyi biraz daha artıracaktır.

Her ne kadar adını Alien markası ile tarihe geçirtmiş olsa da zaman içerisinde Avatar, Galaxy Quest, Ghostbusters gibi büyük markalarda da karşımıza çıkmıştı. Hatta önümüzdeki hafta vizyona girecek olan Avatar: Fire and Ash ve 2026 yılının Mayıs ayında vizyona girmesi beklenen The Mandalorian & Grogu filmlerinde de önemli rollerde karşımıza çıkacak.

Tomb Raider dizisinin çekimleri 2026 yılının Şubat ayında başlayacağını söyleyelim. Bu hafta içerisinde gerçekleşecek olan The Game Awards şovunda ünlü markanın geleceğine dair son gelişmeleri öğrenecek oluşumuzu da göz önünde bulunduracak olursak, hem dizinin ve hem de ünlü oyuncunun kadroda yer alacağının resmi duyurusu da bu esnada yapılabilir.