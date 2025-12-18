Her Yerde Tomb Raider İsteyenler Koşsun: Bu Oyun Mobil Platforma da Geliyor

Mobil cihazların artık daha da güçlü olmasıyla, konsollar ve PC için çıkmış olan oyunları cebimizde de taşımaya başladık. Assassin's Creed: Mirage, Death Stranding ile HITMAN ve Resident Evil oyunları derken, birçok büyük bütçeli oyunu yanımızda her yere götürebilir olduk. Sırada Control Ultimate Edition var iken, listeye bir de 2013 yılında çıkan Tomb Raider oyunu eklendi.

Mobil Cihazlara Çıkacak Tomb Raider ile Her Yerde Maceradan Maceraya Koşabileceksiniz

Kasım ayı içerisinde Aspyr ve Crystal Dynamics tarafından yapılan duyuru ile Switch ve Switch 2 yayınlanan oyun, platform platform gezmeye devam ediyor. Mobil platformlara oyun uyarlama konusunda deneyimli bir ekibe sahip olan Feral Interactive, yayınladığı yeni fragman ile Tomb Raider için Android ve iOS tabanlı mobil cihazlar için çıkacak yeni bir versiyon üzerinde çalıştığını duyurdu.

Eğer bir ertelenme olmaz ise 12 Şubat 2026 tarihi itibarıyla Lara Croft artık sizinle her yere gelebilecek. Oyunun çıkışından bu yana yayınlanmış ve ekstra geliştirmeler, kıyafetler ve ek bir Challenge Tomb bulunan on iki içerik paketinin de dahil olduğu söyleniyor. Yani eksiksiz bir deneyim yaşayabilmeniz mümkün olacak.

Geliştirici stüdyo, olabilecek en iyi şekilde mobil cihazlara uyarlandığını söylüyor. Dokunmatik ekran arayüzünün bütünüyle özelleştirilebileceği ve bunun bulmacaları çözmede ve çatışmalarda kolaylık sağlayacağı da verilen bilgiler arasındayken, ayrıca fare ile klavye ve kontrol kolu desteğinin de olacağı belirtiliyor.

App Store sayfasına bakılırsa, 549 TL fiyat etiketine sahip olacak. Dosya boyutu 9.6 GB olup, oynayabilmek için iOS işletim sisteminin 18.0 veya daha günceli olması gerekiyor. Bununla birlikte en aşağı A12 Bionic çipli bir cihazın şart koşulduğunu söyleyelim. Desteklenen tüm cihazlara buradan göz atabilirsiniz.