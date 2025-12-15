Yeni Tomb Raider Oyunu Yıllardan Sonra Bir İlki Gerçekleştirecek

2018 yılından bu yana süren bekleyiş sona erdi ve The Game Awards sırasında yeni Tomb Raider oyunu duyuruldu. Crystal Dynamics stüdyosundaki işten çıkartmalar bilhassa serinin hayranlarını tedirgin etmiş olsa da hem teskin edici resmi açıklamalar ve hem de Tomb Raider: Catalyst duyurusu, oyuncuların yüreklerine sus serpti ve tedirgin edici bir şeyin olmadığını gösterdi diyebiliriz. Şimdilik pek bir detay verilmemiş olsa da seride yıllardan sonra bir ilke tanıklık edeceğimiz söyleniyor.

Tomb Raider: Catalyst, Seriyi Yeni Bir Coğrafyaya Taşıyacak

Bildiğiniz gibi seride Lara Croft ile dünya genelinde Yunanistan, Çin, İtalya, Mısır, İngiltere ve Fransa dahil pek çok farklı bölgeye ve şehre yolculuk yaptık ve antik uygarlıkları, gizemli tapınakları ve uzun zaman önce unutulmuş harabeleri keşfettik. Ancak maceralarımız hep belirli yerler ile sınırlı kalmış ve pek de genişletilmemişti. Mesela üçüncü oyunda Ganesha anahtarını aradığımız kısa bir bölümde görebilmiştik. Tomb Raider: Catalyst ise bu yönde atılacak büyük bir adım olacak.

Şimdilik resmi olarak teyit edilmemiş olsa da oyunun hikayesinin bütünüyle Kuzey Hindistan dolaylarında geçeceği söylenmişti. İşin ilginç yanı, sadece bölgede dolaşmak ile sınırlı kalınmayıp, mitolojiye, kadim inançlara ve tarihsel katmanlara da değinileceği belirtilmişti. Diğer bir deyişle, yaklaşık otuz yıllık bir tabunun yıkılışına tanıklık edeceğiz diyebiliriz.

Her ne kadar zengin bir coğrafya olsa da büyük bütçeli yapımlarda pek sık ziyaret ettiğimizi söyleyemeyeceğimiz Hindistan, geçmişte Assassin's Creed Chronicles: India, HITMAN 2: Silent Assassin, HITMAN 2 (2018) ve Uncharted: Kayıp Miras gibi oyunlarda ayak bastığımız hikayeler sunmuştu. Şimdi de Tomb Raider, bu listeye tam anlamıyla adını yazdıracak bir başka oyun olacak ve sektörde dikkat çekici bir adım olarak nitelendirilebilir.

Serinin artık belirli coğrafyalar arasında dönmekten vaz geçip de hareket alanını genişletmesi, ekibin artık eskiye oranla daha fazla risk alma eğiliminde olduğunun en büyük göstergesi diyebiliriz. Bununla birlikte, söz konusu coğrafyaya bağlı olarak bizlere keşif duygusunun daha fazla yaşatılmasını bekleyebiliriz. Bu da biz oyuncular için yeni oyunu daha da heyecanla beklemek için bir başka neden olarak sayılabilir.