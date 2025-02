Call of Duty: Black Ops 6'nın Son Haritasında Gizlenen Güncelleme

Efsane kaykay oyunu Tony Hawk's Pro Skater'in geri dönüşü, Call of Duty: Black Ops 6'nın son güncellemesiyle oyuna eklenen Grind haritasında dikkat çeken bir detayla müjdelendi.

Kaykay temalı Grind haritası, Call of Duty: Black Ops 2'nin sevilen çok oyunculu haritalarından biri olarak biliniyor ve Black Ops 6'nın Season 02 Reloaded güncellemesiyle geri döndü ama haritanın yalnızca nostaljik bir dönüşten ibaret olmadığı, içindeki ince detaylarla anlaşıldı.

Haritada bulunan bir kaykay mağazasının içinde yer alan büyük bir ekran, 03.04.25 tarihini ve Activision'un 2020'de çıkardığı Tony Hawk's Pro Skater 1+2 remake'inde kullanılan logoyu sergiliyor.

Aslında Activision'un Tony Hawk serisini yeniden canlandırmaya çalıştığına dair ilk ipuçları geçtiğimiz yıl ortaya çıkmıştı. Efsanevi kaykaycı Tony Hawk, geçtiğimiz eylül ayında Activision ile tekrar iletişime geçtiğini açıklamıştı.

Bu açıklamanın ardından, ünlü kaykaycı Tyshawn Jones, bu ayın başlarında yaptığı bir röportajda, "Yeni bir Tony Hawk oyunu geliyor..." şeklinde konuşmuştu. Ancak Activision'un neyi duyuracağı halen net değil. Şu an en güçlü ihtimal, Tony Hawk's Pro Skater 3+4 remake'inin duyurulması yönünde.

2020 yılında çıkan Pro Skater 1+2 remake versiyonu büyük bir başarı yakalamıştı ve serinin hayranları üçüncü ve dördüncü oyunun da benzer bir şekilde modern grafiklerle geri dönmesini uzun süredir bekliyordu. Tony Hawk aslında bu remake'in bir dönem geliştirildiğini ancak Activision'un Vicarious Visions'ı Blizzard ile birleştirerek destek stüdyosu haline getirmesi nedeniyle rafa kaldırıldığını açıklamıştı.

Kaykay oyunları uzun yıllar boyunca büyük bir hayran kitlesine sahipti ancak son dönemde bu türde ciddi bir eksiklik hissediliyordu. Şimdi bu ipuçları göz önüne alındığında Activision'un seriyi geri getirmek için doğru zamanı beklediği anlaşılıyor.

Black Ops 6'daki bu gizli duyuru tarihiyle birlikte, Mart ayının başlarında büyük bir açıklama yapılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Tabii son karar yine şirketin olacak ve ne zaman oyunu çıkaracaklarını resmen duyurmadığı sürece bunlar ipucu olarak ortalarda dolaşmaya devam edecek.

A new Tony Hawk game announcement incoming on March 4!



[image or embed]